© Foto: adobe.stock.comDie Entscheidung naht. Ist die Silberrallye 2026 noch zu retten oder wird ihr endgültig der Stecker gezogen? Womöglich werden bereits die nächsten Tage darüber entscheiden.Silberpreisentwicklung aktuell - Inflationsdaten, EZB und Fed Die Termindichte lässt turbulente Handelstage für Gold und Silber erwarten. US-Verbraucherpreisdaten, US-Erzeugerpreisdaten, EZB-Termin und in der nächsten Woche am 16. Juni und 17. Juni tagt auch noch das FOMC der US-Notenbank. Die Drohkulisse könnte nicht gewaltiger sein. Immerhin wurde bereits die Klippe US-Verbraucherpreise umschifft, ohne größeren Schiffbruch zu erleiden. Dennoch ist die Situation für den Silberpreis weiterhin hochgradig explosiv. Bei Gold …
Enthaltene Werte: US4227041062,EU0009652759,CA6979001089,GB00B2QPKJ12,XC0009677409,XD0002747026,XD0002746952,US1921085049,XD0009982303,XC0007924514,XC0005705501,XC0009656965,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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