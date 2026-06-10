Der Software-Gigant Oracle hat am Mittwochabend nach US-Börsenschluss sein Zahlenwerk für das vierte Quartal vorgelegt. Obwohl das Unternehmen bei den meisten Kennzahlen die Erwartungen übertreffen konnte, reagierte der Markt verschnupft. Im nachbörslichen US-Handel sackte die Aktie rund fünf Prozent ab. Analysten verweisen auf zwei entscheidende Haare in der Suppe.Dabei lesen sich die reinen Quartalszahlen in vielen Bereichen solide: Der bereinigte Umsatz stieg im Jahresvergleich um 21 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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