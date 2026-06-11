HMS Bergbau plant die Emission einer neuen Anleihe von bis zu 50 Mio. EUR mit einem Kupon von 8,0%, nach der Anleihe von 75 Mio. EUR im letzten Jahr mit 10,0%. Die Einnahmen sind dazu bestimmt, weiteres Wachstum im Rohstoffhandel zu unterstützen und wurden bisher nicht in der im Mai veröffentlichten Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2026 berücksichtigt. Bei vollständiger Platzierung und einer jährlichen Kapitalumschlagshäufigkeit von 6x könnte die Anleihe etwa 300 Mio. EUR zusätzliches Handelsvolumen und etwa 6 Mio. EUR EBITDA jährlich unterstützen. Wir bewerten die Transaktion positiv, da das Wachstum stark durch das Working Capital getrieben wird. Die Schätzungen bleiben vorerst unverändert. Kursziel 80,00 EUR, BUY. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hms-bergbau-ag
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