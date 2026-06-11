NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Analyst Harry Martin resümierte am Donnerstag den Kapitalmarkttag der Schweden. Ihre Vergangenheit sei bewundernswert, die Präsentation habe ihn aber jetzt nicht gänzlich überzeugt. Es habe keine Konzernziele gegeben, nur einzelne Spartenziele./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000115446
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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