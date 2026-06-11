Die Jagd nach kritischen Rohstoffen hat längst eine neue Dimension erreicht. Während Europa und Nordamerika ihre Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten reduzieren wollen, entstehen neue Rohstoffzentren mit strategischer Bedeutung für Industrie, Verteidigung und Energiewende. Eine Schlüsselrolle nimmt dabei die kanadische Provinz Québec ein. Dank politischer Stabilität, günstiger Wasserkraft, moderner Infrastruktur und staatlicher Unterstützung entwickelt sich die Region zu einem zentralen Baustein des nordamerikanischen Versorgungssystems für kritische Metalle. Vor Ort hat der Rohstoff-Explorer Strategic Resources (0,27 CAD | TSX-V: SR | WKN: A2AP0B | ISIN: CA86277X3004) bereits eine lange Liste an Voraussetzungen abgearbeitet, um im Knappheitszeitalter Fuß zu fassen. Mit dem BlackRock-Projekt verfügt das Unternehmen über eine ungewöhnliche Kombination aus Eisen, Vanadium und Titan - drei Rohstoffe, die sowohl für die Dekarbonisierung der Stahlindustrie als auch für Batterie- und Verteidigungsanwendungen benötigt werden. Besonders spannend ist die geplante Produktion von hochwertigen DR-Grade-Eisenerzpellets. Diese gelten als unverzichtbarer Rohstoff für moderne Elektrolichtbogenöfen und wasserstofffähige Direktreduktionsanlagen, welche weltweit den CO2-Ausstoß der Stahlindustrie senken sollen. Hinzu kommt die strategische Einbindung in die nordamerikanische Wertschöpfungskette. Mit staatlicher Unterstützung, einer geplanten Verarbeitungskapazität von 4 Mio. Tonnen jährlich und einer Partnerschaft zur Entwicklung vanadiumbasierter Batteriematerialien ist man bereits aus den Kinderschuhen entflohen. Strategic Resources ist damit weit mehr als ein klassischer Rohstoffwert - es ist eine Wette auf die Neuordnung westlicher Lieferketten für kritische Metalle und die industrielle Transformation Nordamerikas. Die Story nimmt mit gerademal 16 Mio. CAD Marktkapitalisierung ordentlich an Fahrt auf!

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