Infineon, LPKF Laser und Strategic Resources - Drei Aktien vor den entscheidenden, richtungsweisenden Impulsen!

Während der deutsche Chip-, Halbleiter- und Technologiesektor nach einer rasanten Berg- und Talfahrt schwere Dämpfer verkraften muss, richten Investoren ihren Blick auch auf andere Bereiche. Der Halbleiterriese Infineon kämpft nach seinem fulminanten Anstieg derzeit mit massiven Kursrücksetzern, obwohl asiatische Milliarden-Abkommen eher für Rückenwind sorgen sollten. Gleichzeitig sucht auch der Spezialist LPKF Laser & Electronics nach einer stabilen Bodenbildung in einem schwankungsintensiven Marktumfeld. Während diese oder auch andere etablierte Hightech-Titel ihre Gewinne wieder abgeben uns heftig ins Straucheln geraten, baut sich in kleineren Nebenwerten womöglich eine neue Wachstumsstory auf. Das kanadische Unternehmen Strategic Resources positioniert sich mit wegweisenden Genehmigungsschritten in Quebec und Partnerschaften in Finnland als Akteur für Grünen Stahl und Batteriemetalle. Stehen wir vor der großen Wende an den Tech-Märkten und bietet die Aktie von Strategic Resources sogar das Potenzial für eine mögliche Kursverdopplung?Den vollständigen Artikel lesen ...
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