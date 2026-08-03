Wenn die Stahlhütten auf Hochtouren laufen, ist die Industrie zufrieden - zumindest galt das für viele Jahrzehnte. Inzwischen kommt es jedoch immer mehr darauf an, was genau in den Öfen landet. Die Transformation zu emissionsarmem Stahl stellt tradierte Lieferketten zunehmend in Frage. Wer heute nachhaltig und "grün" produzieren will, braucht reine Rohstoffe. Das haben die großen Adressen der Stahlindustrie bereits erkannt. Rohstoffproduzenten müssen daher ebenfalls umdenken. Innovative Unternehmen aus Kanada haben die Zeichen der Zeit erkannt und setzen alles auf die neuen Anforderungen der Stahlindustrie. Wir werfen ein Schlaglicht auf die Entwicklung und stellen spannende Unternehmen vor.
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