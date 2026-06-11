Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 11.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
BTQ 73x. Kommt jetzt Delta?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2QATA | ISIN: CA65118M1032 | Ticker-Symbol: PI8
Tradegate
11.06.26 | 08:35
0,297 Euro
+1,37 % +0,004
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NEWCORE GOLD LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NEWCORE GOLD LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,2750,29814:17
0,2740,29914:05
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
FURY GOLD MINES
FURY GOLD MINES LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FURY GOLD MINES LIMITED0,444+2,30 %
NEWCORE GOLD LTD0,297+1,37 %
US GOLDMINING INC6,980+3,41 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.