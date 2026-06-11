Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

- Anzeige/Werbung - Diese Ausgabe erscheint im Namen von Axo Metals, Banyan Gold, Canada Nickel, Fortuna Mining, Fury Gold Mines, GoGold Resources, Gold X2 Mining, Mogotes Metals, Newcore Gold, Premier American Uranium, Sibanye-Stillwater und Sierra Madre Gold and Silver, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 05.06.2026, 11:00, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

die Konsolidierungswelle im Rohstoffsektor nimmt wieder deutlich Fahrt auf. Starke Unternehmensbilanzen und der zunehmende Druck, schwindende Reserven zu ersetzen, führen dazu, dass größere Produzenten verstärkt nach Übernahmekandidaten Ausschau halten.

Ein aktuelles Beispiel ist die Übernahme von Orla Mining durch Equinox Gold. Diese Transaktion unterstreicht eindrucksvoll, wie begehrt qualitativ hochwertige Projekte und Produzenten derzeit sind. Ähnliche Entwicklungen sehen wir aktuell auch im Gold-, Silber-, Kupfer- und Critical-Minerals-Sektor.

Für Investoren ist diese Entwicklung besonders spannend, da viele Junior- und Mid-Tier-Unternehmen mit attraktiven Projekten, solider Wirtschaftlichkeit und erfahrenem Management zunehmend in den Fokus potenzieller Käufer rücken. Wir gehen daher davon aus, dass Fusionen und Übernahmen auch in den kommenden Monaten ein zentrales Thema im Rohstoffsektor bleiben werden.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie im Fokus

Equinox Gold übernimmt Orla Mining

Die beiden Unternehmen haben eine endgültige Vereinbarung über einen Zusammenschluss zu Marktbedingungen abgeschlossen, um einen neuen führenden nordamerikanischen Goldproduzenten mit einer erwarteten jährlichen Goldproduktion von ca. 1,1 Millionen Unzen und einer impliziten Marktkapitalisierung von 18,5 Milliarden Dollar zu schaffen

News: Equinox Gold und Orla Mining schließen sich zusammen und bilden Nordamerikas neuen führenden Goldproduzenten: Auf Wachstum und Beständigkeit ausgelegt

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Axo Metals: CEO Insight on the San Antonio Acquisition and Next Milestones

Florian Grummes: Warum Gold und Silber konsolidieren und welche Rohstoffe jetzt angesagt sind

Florian Kössler und Björn Paffrath über den neuen Podcast 'Rohstoff Insider'

Fortuna Mining: CEO on the Record Cash Flow in Q1, Growth Outlook and Share Buybacks

GoGold Resources: Producing Silver Since 11 Years - Approval for Los Ricos is Expected Shortly

Mogotes Metals: Excellent Drilling Result Demonstrates the Potential - More Results Coming Soon

Sibanye-Stillwater: +371% EBITDA in Q1 & Schulden massiv reduziert

Unternehmensnews

Banyan Gold erweitert Ressourcenbasis für AurMac

Die angezeigten Unzen stiegen um 60% bei einer Gesamtgehaltssteigerung von 8% auf insgesamt 3,64 Mio. Unzen bei 0,68 g/t Au, die abgeleitete Mineralressource beläuft sich nun auf 4,98 Mio. Unzen Au.

News: Banyan erweitert die Schätzung der angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen und verbessert den Gehalt in der Lagerstätte AurMac im Yukon, Kanada

Canada Nickel startet Wasserstoffprogramm

Canada Nickel gab jüngst bekannt, dass man eine Absichtserklärung mit GeoRedox unterzeichnet hat, mit der die Entwicklung der weltweit ersten stimulierten geologischen Wasserstoffquelle auf Crawford ins Leben gerufen wird.

News: GeoRedox und Canada Nickel starten ein einzigartiges geologisches Wasserstoffprogramm im Rahmen des Crawford-Nickel-Projekts in Timmins, Ontario

Fury Gold Mines startet richtungsweisendes Testprogramm

Fury hat SGS Canada beauftragt, ein umfassendes metallurgisches Testprogramm zur Unterstützung der Machbarkeitsarbeiten für Eau Claire durchzuführen, das an frühere Testarbeiten anknüpft.

News: Fury treibt das metallurgische Testprogramm im Goldprojekt Eau Claire in Quebec

Gold X2 Mining landet mehrere Volltreffer

Die Gesellschaft stieß im Rahmen eines Infill-Bohrprogramms unter anderem auf eine 60,7 Meter mächtige Zone mit 1,51 g/t Gold sowie eine 27,0 Meter mächtige Schicht mit 3,87 g/t Gold.

News: Gold X2 durchschneidet im Rahmen des Infill-Bohrprogramms des Moss-Goldprojekts bei QES ab 47,0 m eine 60,7 m mächtige Zone mit 1,51 g/t Au

Mogotes Metals trifft den Jackpot

Mogotes durchteufte unter anderem 86 Meter mit 0,7% Cu, 0,55 g/t Au, 2,7 g/t Ag und 169 ppm Mo von 108 bis 194 Metern Bohrlochtiefe bis zum Ende der bisher erhaltenen Untersuchungsergebnisse.

News: Mogotes Metals meldet hochgradigen, oberflächennahen Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Fund in einem Bohrabschnitt im Projekt Filo Sur, Distrikt Vicuña

Newcore Gold finanziert mindestens 10 Millionen Dollar

Newcore hat eine Vereinbarung geschlossen, auf Buy-Deal-Basis mindestens 18.870.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,53 $ pro Stammaktie auszugeben, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von mindestens 10 Millionen Dollar einbringt.

News: Newcore Gold gibt eine Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Dollar bekannt

Premier American Uranium startet mehrere Bohrkampagnen

Premier American Uranium verkündete jüngst den Start zweier Bohrkampagnen auf den Projekten Cebolleta und Kaycee. Mehrere Bohrgeräte sind dabei im Einsatz. Mit ersten Resultaten ist in kürze zu rechnen.

News: Premier American Uranium beginnt mit einem 100.000-Fuß-Explorationsbohrprogramm im Rahmen des Kaycee-ISR-Uranprojekts in Wyoming

Sierra Madre Gold and Silver mit Rekordumsatz

Das Unternehmen hat 128.827 Unzen Silberäquivalent im ersten Quartal 2026 verkauft sowie einen Quartalsumsatz von 10,1 Mio. US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 2,8 Mio. US-Dollar erzielt.

News: Sierra Madre Gold and Silver veröffentlicht starke Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 und verzeichnet Rekordumsatz

Dieser Newsletter wurde am 05.06.2026 durch Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication, Swiss Resource Capital AG erstellt.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger & Team

Swiss Resource Capital AG

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Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situations-zertifikat/

Quellen:

Die jeweiligen News entnehmen Sie bitte den offiziellen Webseiten der Unternehmen, sowie www.rohstoff-tv.com.

Interessen/Vergütung (SRC):

Vergütung durch die oben genannten Mandats-Emittenten; eigene Positionen < 0,5%: ja, über "SRC Mining Special Situations Zertifikat" Netto-Positionen ≥ 0,5%: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine. Anteil im SRC Mining Special Situations Zertifikat < 0,5%.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen:

Unternehmensmeldungen/Präsentationen, historische Daten/Reports; qualitative Einordnung; keine Bewertungsmodelle.

Update-Policy & Abweichungen:

Kein Update geplant.

Hinweis § 86 WpHG:

Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (u. a. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Wesentliche Risiken:

Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt.

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