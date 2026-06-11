Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA23003L2012 Cullinan Metals Corp. 11.06.2026 CA0529421095 Automata Rare Earth Corp. 12.06.2026 Tausch 1:1
NO0012697095 Dellia Group ASA 11.06.2026 NO0013755728 Dellia Group ASA 12.06.2026 Tausch 1:8
US0191701095 All In FutureTech Alliance Inc. 11.06.2026 US0191702085 All In FutureTech Alliance Inc. 12.06.2026 Tausch 6:1
US92339H1014 Verano Holdings Corp. 11.06.2026 US92339H2004 Verano Holdings Corp. 12.06.2026 Tausch 5:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA23003L2012 Cullinan Metals Corp. 11.06.2026 CA0529421095 Automata Rare Earth Corp. 12.06.2026 Tausch 1:1
NO0012697095 Dellia Group ASA 11.06.2026 NO0013755728 Dellia Group ASA 12.06.2026 Tausch 1:8
US0191701095 All In FutureTech Alliance Inc. 11.06.2026 US0191702085 All In FutureTech Alliance Inc. 12.06.2026 Tausch 6:1
US92339H1014 Verano Holdings Corp. 11.06.2026 US92339H2004 Verano Holdings Corp. 12.06.2026 Tausch 5:1
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