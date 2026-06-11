The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.06.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.06.2026
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ISIN Name
CA23003L2012 CULLINAN METALS CORP.
ES0343307031 KUTXABANK 23/27 FLR
JP3460200003 TAKARA BIO INC.
NO0012697095 DELLIA GROUP ASA NK 1
US0191701095 ALL IN FUT.ALLI. DL-,0001
US5747951003 MASIMO CORP. DL-,001
US92339H1014 VERANO HLDGS (SUB.VTG.)
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.06.2026
.
ISIN Name
CA23003L2012 CULLINAN METALS CORP.
ES0343307031 KUTXABANK 23/27 FLR
JP3460200003 TAKARA BIO INC.
NO0012697095 DELLIA GROUP ASA NK 1
US0191701095 ALL IN FUT.ALLI. DL-,0001
US5747951003 MASIMO CORP. DL-,001
US92339H1014 VERANO HLDGS (SUB.VTG.)
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