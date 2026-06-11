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WKN: 578074 | ISIN: US5747951003 | Ticker-Symbol: 3M4
Frankfurt
09.06.26 | 21:47
155,00 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
MASIMO CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MASIMO CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
155,00156,0010.06.
0,0000,00010.06.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALL IN FUTURETECH ALLIANCE
ALL IN FUTURETECH ALLIANCE INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALL IN FUTURETECH ALLIANCE INC0,294-6,37 %
AUTOMATA RARE EARTH CORP0,2320,00 %
DELLIA GROUP ASA19,9500,00 %
MASIMO CORPORATION155,000,00 %
TAKARA BIO INC5,9500,00 %
VERANO HOLDINGS CORP1,150+3,60 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.