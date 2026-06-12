Die Life-Science- und Pharma-Branche erlebt einen strukturellen Wandel. Nicht mehr einzelne Blockbuster-Wirkstoffe, sondern Plattformtechnologien, Patentportfolios und strategische Deals treiben die Wertschöpfung. Diese neue Kapitalmarktlogik belohnt Unternehmen mit schützbarem geistigen Eigentum und klugen Lizenzvereinbarungen - nicht nur reine Pipeline-Entwickler. Für Privatanleger ergeben sich renditestarke Nischen bei reduzierten Zulassungsrisiken. Die entscheidende Frage lautet: Wer kontrolliert die Hebel im Innovationsökosystem? Wer diese Struktur früh erkennt, kann überproportional profitieren. Im Fokus stehen heute Evotec, BioNxt Solutions und Merck.Den vollständigen Artikel lesen ...
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