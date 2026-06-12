Datum der Anmeldung:
05.06.2026
Aktenzeichen:
B11-62/26
Unternehmen:
DENSO Corporation, Kariya City (JPN); Erwerb von Vermögenswerten des Geschäftsbereiches Bordladegeräte und DC/DC-Wandler von Panasonic Automotive Systems Co., Yokohama City (JPN)
Produktmärkte:
Bordladegeräte, DC-DC-Wandler
05.06.2026
Aktenzeichen:
B11-62/26
Unternehmen:
DENSO Corporation, Kariya City (JPN); Erwerb von Vermögenswerten des Geschäftsbereiches Bordladegeräte und DC/DC-Wandler von Panasonic Automotive Systems Co., Yokohama City (JPN)
Produktmärkte:
Bordladegeräte, DC-DC-Wandler
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