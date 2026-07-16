© Foto: Alex Milan Tracy - Sipa USAMicron sichert sich langfristige Vereinbarungen mit führenden Autozulieferern. Die Partner wollen die Versorgung für intelligente Fahrzeuge dauerhaft absichern.Micron Technology stärkt seine Position in der Automobilindustrie mit langfristigen strategischen Kundenvereinbarungen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden entsprechende Abkommen mit den Tier-1-Zulieferern und Technologiepartnern Qualcomm, Visteon, Harman, JOYNEXT, DENSO, Astemo und Hyundai Mobis geschlossen. Ziel ist es, die Versorgung mit Speicher- und Speicherlösungen für künftige Fahrzeuggenerationen langfristig abzusichern. Nach Angaben von Micron sollen die Vereinbarungen mehr Planungssicherheit bei Produktion, Liefermengen …
Enthaltene Werte: JP3551500006,US5951121038,US7475251036,US92839U2069,KR7005380001Den vollständigen Artikel lesen
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