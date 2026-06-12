Der Entwicklungsdienstleister IAV und der Halbleiterhersteller Nexperia arbeiten unter dem Namen "ONE Inverter" an einer neuen Generation von Hochspannungsarchitekturen für die Elektromobilität. Ziel ist es dabei, mehr Leistung aus jeder Batteriezelle herausholen, anstatt sich nur auf mehr Batteriekapazität zu fokussieren. Bisher wird die Leistung einer Traktionsbatterie oft durch die "schwächste" Zelle im Verbund eingeschränkt. Und wenn eine Zelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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