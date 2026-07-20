Hamburg - Der Chiphersteller Nexperia kann seine Abnehmer nach Monaten knapper Liefermengen wieder besser bedienen. "Wir stellen unseren Kunden jetzt Woche für Woche mehr Kapazität zur Verfügung", sagte Interimschef Stefan Tilger dem "Handelsblatt". Bis Jahresende sollten die größten Engpässe aufgelöst sein.



Der niederländische Konzern mit seinem wichtigsten Werk in Hamburg hatte sich im Herbst mit seinem chinesischen Eigentümer überworfen. Seither fehlen große Stückzahlen an Nexperia-Chips, die für viele Industrieunternehmen unverzichtbar sind. Um den Ausfall der chinesischen Kapazitäten zu kompensieren, setzt Nexperia auf einen zügigen Ausbau in Südostasien. Ein Werk in Malaysia soll die chinesische Fabrik so schnell wie möglich ersetzen. Die Produktion dort werde dieses Jahr verdoppelt, sagte Tilger. Nexperia verfüge bereits über ein fertiges Gebäude, in dem Maschinen installiert worden seien.



Zusätzliche Kapazitäten erschließt Nexperia bei Partnern. "Wir bauen jetzt eine Lieferkette auf, bei der jedes Produkt aus verschiedenen Standorten bezogen werden kann", sagte Tilger. Weil die chinesische Fabrik für die Weiterverarbeitung der Chips aber bislang nicht vollständig ersetzt werden kann, stehen derzeit Maschinen im Stammwerk in der Hansestadt still. "Das Werk Hamburg hat im Moment Überkapazitäten", sagte Tilger. Die Lage werde sich aber Zug um Zug verbessern. Er erwarte, dass der Standort spätestens in eineinhalb bis zwei Jahren wieder völlig ausgelastet sei.



Trotz der Turbulenzen seien die Aussichten für Nexperia gut, sagte Tilger. Mit Sicherheit habe man temporär Marktanteile eingebüßt. Aber man habe so gut wie keinen Kunden komplett verloren.





© 2026 dts Nachrichtenagentur