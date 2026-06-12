Absolicon, ein Hersteller von konzentrierenden Parabolrinnen-Solarkollektoren übernimmt die Marke Savosolar, ein Spezialist für Solarthermie-Großanlagen mit großflächigen Flachkollektoren, von Summa. Die Solarkollektorfertigung von Savosolar wurde eingestellt und soll nicht wieder aufgenommen werden. Der schwedische Solarkollektorhersteller Absolicon Solar Collector AB kauft die finnische Solarthermie-Marke Savosolar von Summa Energy Oy, einem Unternehmen der Summa Defence-Gruppe. Der Gesamtkaufpreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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