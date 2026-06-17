Der schwedische Solarthermie-Anbieter Absolicon Solar Collector AB hat einen Liefervertrag für eine industrielle Solarthermie-Anlage bei der Brauerei Athenian Brewery in Thessaloniki unterzeichnet. Das Projekt soll Solarwärme für die Bierproduktion bereitstellen und ist Teil eines internationalen Demonstrationsprogramms für industrielle Wärmeversorgung. Solarthermie-Anlage für Prozesswärme in BrauereiAthenian Brewery ist die griechische Betriebsgesellschaft des Brauereikonzerns Heineken. Absolicon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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