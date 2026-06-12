Original-Research: DN Group AG - von First Berlin Equity Research GmbH
Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu DN Group AG
First Berlin Equity Research hat am 12.06.2026 die Coverage der DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408) aufgenommen. Analyst Alexander Rihane stuft die Aktie mit einem ADD-Rating ein bei einem Kursziel von EUR 6,20.
Zusammenfassung:
Die DN Group AG ('DN') ist ein Pure Play Impact Investor mit inzwischen elf Beteiligungen. Die drei Kerninvestments sind: (1) More Impact AG, eine Medtech Investment Holding mit Patenten auf eine nadellose Spritze und einen medizinischen Inhalator, (2) Algene Holding SE, ein Produzent hochreiner Mikroalgen, und (3) EcoMotion Holding AG, ein Anbieter innovativer KI-gesteuerter Parkhäuser. DN Group verfügt über ein hervorragendes Netzwerk in der Nachhaltigkeitsszene und langjährige Kapitalmarkterfahrung. Mit dieser Kompetenzkombination differenziert sich DN von Wettbewerbern. Wir rechnen damit, dass DN ihre Beteiligungen, deren Buchwert Ende 2025 bei €425 Mio. lag, in den nächsten 24 - 48 Monaten verkaufen wird. Die DN Group Aktie bietet eine attraktive Möglichkeit, sich an einem diversifizierten Portfolio von Unternehmen zu beteiligen, die ökonomisch vielversprechende Geschäftsmodelle aufweisen und gleichzeitig einen hohen messbaren ökologischen/sozialen Impact haben. Wir bewerten DN auf Basis des Net Asset Values (NAV) unter Berücksichtigung eines Holding-Abschlags. Wir nehmen die Coverage mit einem Kursziel von €6,20 und einer Hinzufügen-Empfehlung auf (Aufwärtspotenzial: 5%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: D77_GR-2026-06-12_DE
Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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