Klasse Explorations-Erfolge...: Hannan Metals erweitert mineralisierte Breite bei Previsto um das Sechsfache!

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Mit 148 mineralisierten Kanalproben erreicht Hannan Metals einen beachtlichen technischen Meilenstein bei 'Previsto' und untermauert das starke Potenzial seines peruanischen Kupfer-Gold-Projekts 'Valiente'.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Hannan Metals Limited.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Hannan Metals Limited. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung · Erstveröffentlichung: 13. Juni 2026, 11:45 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

was Peru und China aktuell besonders eng verbindet, ist der enorme Hunger nach Kupfer und Gold. Peru zählt zu den wichtigsten Bergbaunationen der Welt: bei Kupfer gehört das Land zur globalen Top-3, bei Gold zählt Peru ebenfalls zu den bedeutenden Förderländern.

Für den Zeitraum Februar 2025 bis Januar 2026 weist das Observatory of Economic Complexity (OEC) peruanische Kupfererz-Exporte im Wert von 25,7 Mrd. USD aus. Mit 20,6 Mrd. USD entfiel der mit Abstand größte Teil davon auf China.

Quelle: Observatory of Economic Complexity (OEC); Eigene Darstellung

Perus Goldexporte nach China erreichten im ersten Halbjahr 2025 einen Wert von 947 Millionen USD. Damit übertrafen die Lieferungen nach China bereits in den ersten sechs Monaten den Wert von 885 Millionen USD aus dem Gesamtjahr 2024. Wichtig für die Einordnung: China war in diesem Zeitraum der viertgrößte Abnehmer peruanischen Goldes nach Kanada, Indien und der Schweiz.

Da China zugleich als weltweit größter Kupferveredler einen enormen Appetit auf "Dr. Copper" hat und parallel zur steigenden Nachfrage die Produktion des roten Metalls sowohl in Quantität als auch Qualität zunehmend herausgefordert ist, geht die Internationale Energieagentur IEA bereits für das Jahr 2035 von einer potenziellen Versorgungslücke von rund 30% aus - und das nur im Basisszenario STEPS.

Quelle: IEA Global Critical Minerals Outlook 2025

Wie stark China als Goldkäufer an Bedeutung gewinnt, zeigt auch ein Blick auf die April-Statistik der Goldkäufe der Zentralbanken. Die People's Bank of China (PBOC) legte demnach allein in diesem Monat weitere 8 Tonnen des Edelmetalls in ihre Tresore und setzte damit ihre seit Monaten laufende Einkaufstour fort.

Nettoankäufe und -verkäufe der Zentralbanken seit Jahresbeginn, in Tonnen:

Quelle: World Gold Council

Chinas anhaltende Goldnachfrage und die wachsende Rolle der Shanghai Gold Exchange als wichtiger Handelsplatz für physisches Gold bleiben starke Signale für einen strukturell robusten Goldmarkt. Im Mai dieses Jahres lag das dort ausgewiesene Abflussvolumen bei knapp 63,5 Tonnen und damit nur rund halb so hoch wie im März. Jenseits kurzfristiger geopolitischer Ausschläge unterstreicht dies: Physische Nachfrage und Zentralbankkäufe bleiben zentrale Bausteine der Goldstory.

Quelle: Shanghai Gold Exchange Monthly Report of Data Highlights (Mai 2026); Eigene Darstellung

So groß also insgesamt der Hunger nach Gold und Kupfer aktuell ist und perspektivisch eher noch zunehmen dürfte, so intensiv sucht der Markt nach erfolgreichen Explorern mit potenziell bedeutenden Entdeckungen. Das wiederum erhöht die Sichtbarkeit von Unternehmen wie Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y). Denn Hannan konnte jüngst beachtliche Fortschritte bei der Entwicklung des hoch priorisierten Goldziels "Previsto' auf seinem peruanischen "Valiente'-Projekt melden.

Erhebliche Erweiterung der Goldmineralisierung bei "Previsto'!

Nachdem Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) auf "Previstos' hochgradigem Kerngebiet bereits einen Hauptkanal mit starken 1,3 g/t Au über 135,2 m gemeldet hatte, kehrte das Unternehmen Anfang Mai zu dem aussichtsreichen Goldziel im Norden von "Valiente' zurück. Mit seinem mineralisierten Fußabdruck von 20-25 km² gilt das Gebiet nach Unternehmensangaben eher als mögliches Distriktziel denn als bloße Einzelstruktur.

Quelle: Hannan Metals

Bei den Tests des umliegenden Gebiets senkrecht zum Hauptgraben konnte eine zusammenhängende hochgradige Zone mit einem Spitzenwert von 11,2 g/t Au, Kanalabschnitten von bis zu 18,7 m mit 2,1 g/t Au sowie Flächenproben mit einem Durchschnittsgehalt von 6,0 g/t Au definiert werden. Das ist nicht nur ein starker Explorationserfolg, sondern bestätigt auch, dass es sich bei "Previsto Central' nicht bloß um eine einzelne Ader, sondern um ein umfangreicheres, zusammenhängendes System handeln könnte.

Als ebenso bemerkenswertes Ergebnis konnte Hannan (WKN: A2DJ8Y) für sich verbuchen, dass alle 68 Schlitzproben und 2 Flächenproben eine Goldmineralisierung auf einer Fläche von rund 110 m x 20 m ergaben.

Zusammenfassung der hochgradigen Panelproben:

Quelle: Hannan Metals; Eigene Bearbeitung

Die grandiosesten Kanalproben waren dabei:

2,1 g/t Au und 9 g/t Ag über 18,7 Meter , einschließlich 2,5 g/t Au und 10 g/t Ag über 14,8 Meter aus Kanalprobe CH18106.

und über , einschließlich über aus Kanalprobe CH18106. 0,9 g/t Au und 9 g/t Ag über 18,0 Meter, inklusive 3,2 g/t Au und 27 g/t Ag über 4,9 m aus Kanalprobe CH17499.

Starke Oberflächenergebnisse genug also, um Previstos Ausnahmepotenzial weiter, breiter und tiefer zu untersuchen.

Mineralisierte Breite versechsfacht, alle 148 Kanalproben mineralisiert!

Ziemlich genau einen Monat nach der von herausragenden Kanalprobenerfolgen gekrönten Rückkehr nach "Previsto' setzte Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) sein Explorationsteam erneut in Bewegung in Richtung des großen Goldziels, um die davor beprobten Bereiche im Rahmen der laufenden Kanalprobenkampagne zu erweitern. Und auch das gelang dem Unternehmen deutlich.

So konnte Hannan Metals nun eine Vergrößerung der durchgehenden mineralisierten Kanalbreitevon den zuvor gemeldeten 15,5 m auf jetzt 96,5 m in seitlicher Richtung melden. Die geschätzte wahre Breite liegt nach Unternehmensangaben bei rund 90 m. Hinzu kamen Spitzengehalte von 7,1 g/t Au sowie Kanalabschnitte von bis zu 0,6 g/t Au über 96,5 m, einschließlich 0,5 g/t Au über 81 m. Das ist eine bemerkenswerte Versechsfachung der bekannten mineralisierten Breite und eine wichtige Bestätigung für das Potenzial eines größeren Tonnage-Ziels.

Einen zweiten Kanal 20 m weiter nördlich konnte Hannans Explorationsteam auf 1,0 g/t Au über 30,2 m erweitern. Das wiederum untermauert, dass sich die Mineralisierung entlang des Streichs und quer durch das System fortsetzt.

Ebenso wichtig wie diese Erweiterung der "Previsto'-Mineralisierung ist die Tatsache, dass alle 148 Kanalproben und eine Flächenprobe eine Goldmineralisierung über das 370 m x 70 m große Gebiet ergaben - mit Spitzengehalten von den oben bereits erwähnten 7,1 g/t Au.

Schön anzusehen: Eine polymiktische, mineralisierte Brekzienprobe mit 7,1 g/t Au aus Kanalprobe CH17191 (0,6 g/t Au über 96,5 Meter) von "Previsto'.

Quelle: Hannan Metals

Ebenso vielversprechend ist zudem die Erkenntnis, dass diese hochgradige Zone nach Osten, Westen und Süden hin offenbleibt.

In jedem Fall lohnt es sich, die stärksten Resultate dieser abermaligen Rückkehr nach Previsto im Einzelnen zu betrachten:

Kanalprobe CH17191 lieferte besagte starke 0,6 g/t Au und 15 g/t Ag über 96,5 m, einschließlich 0,5 g/t Au und 15 g/t Ag über 81,0 m. Dazu kommen 7,1 g/t Au und 54 g/t Ag über 1,0 msowie 1,7 g/t Au und 9 g/t Ag über 6,7 m.

Quelle: Hannan Metals

Kanalprobe CH18154 lieferte unter anderem 1,5 g/t Au und 13 g/t Ag über 13,2 m, einschließlich 4,1 g/t Au und 28 g/t Ag über 3,7 m.



"Previsto' ist Pionier!

Die jüngste Erweiterung von "Previstos' Mineralisierung unterstreicht die geologische Besonderheit dieses Projekts. Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) Asset weist nach Unternehmensangaben charakteristische Merkmale eines alkalischen porphyr-epithermalen Systems auf. Als geologische Vergleichssysteme nennt Hannan unter anderem "Cripple Creek' und "Porgera'. Solche Vergleiche dienen der Lagerstätteneinordnung und sind ausdrücklich keine Aussage darüber, dass Previsto eine ähnliche Größe, ähnliche Gehalte oder eine vergleichbare Wirtschaftlichkeit erreichen wird.

Quelle: Hannan Metals

"Previsto' seinerseits wird von Hannan als erstes in Peru erkanntes System dieser Art beschrieben. Das verleiht dem Potenzial auf Distriktebene zusätzliche Aufmerksamkeit. Umso entschlossener treibt Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) die Erweiterung des hoch priorisierten Projekts voran. Dabei stehen nun eine detaillierte Kartierung und Kanalprobenahme der Aufschlüsse von "Previsto Central' auf dem Plan. Diese Arbeiten sollen dazu dienen, hochgradiges Gold weiter abzugrenzen und die strukturellen Kontrollen der Mineralisierung besser zu verstehen. Der Fokus liegt dabei auf dem Kern eines potenziell vielversprechenden Brekzienrohrs.

Quelle: Hannan Metals

Nicht zuletzt sollen auch weitere systematische Probenahmen und Kartierungen der Kupferzonedurchgeführt werden, die sich 1,3 bis 2,0 km nördlich von "Previstos' Goldzone befindet.

Zusätzlicher Newsflow: Schweden-Option mit Bohrprogramm im Juni!

Aktualisiert wird die Hannan-Story zusätzlich durch die Meldung vom 10. Juni 2026: Das Unternehmen hat sich eine Option auf bis zu 100% an drei hochgradigen Goldprojekten in Schweden gesichert - Stavaträsk, Skellefteå North und Ådelfors. Zusammen umfassen diese Projekte 8.405 Hektar. Besonders wichtig: Stavaträsk ist nach Unternehmensangaben vollständig genehmigt und bohrbereit, ein gestuftes Bohrprogramm von bis zu 2.000 m soll noch im Juni anlaufen.

Hannan beschreibt Schweden ausdrücklich nicht als Strategiewechsel, sondern als Ergänzung. "Previsto' in Peru bleibt das Flaggschiff und der primäre Werttreiber. Die Schweden-Option schafft jedoch kurzfristigen Bohr-Newsflow und zusätzliche Gold-Explorationsfantasie, während "Previsto' in Richtung Erstbohrungen 2027 vorangetrieben wird.

Trennung vom Non-Core-Asset San Martin!

Um die Explorationsdynamik noch entschlossener auf sein hoch priorisiertes Ziel "Previsto' konzentrieren zu können und die Genehmigungsplanung für einen ersten Bohrstart bei "Previsto' im Jahr 2027 weiter voranzubringen, hat sich Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) einvernehmlich mit JOGMEC darauf geeinigt, das gemeinsam in einem Joint Venture betriebene peruanische Projekt "San Martin' zum 18. Juni 2026 zu beenden.

Die weitere Entwicklung des 520 km² großen Grundstücks passt demnach nicht mehr zu den aktuellen strategischen Prioritäten und Kapitalallokationsplänen beider Unternehmen. Strategisch ist das ein klares Signal: Hannan will Kapital, Managementzeit und technische Ressourcen stärker auf "Previsto' und die aktuell aussichtsreichsten Explorationschancen bündeln.

Fazit:

Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) setzt mit der Versechsfachung der durchgehenden mineralisierten Kanalbreite von "Previsto' seine starke Explorationsdynamik auf seinem peruanischen Kernprojekt fort. Damit bestätigt das Unternehmen eindrucksvoll "Previstos'Potenzial für ein Kupfer-Gold-System auf Distriktebene und für ein mögliches großvolumiges Ziel.

Umso gespannter dürfen wir auf die nächsten Ergebnisse der geplanten Erweiterungsarbeiten bei"Previsto' sein. Parallel dazu trennt sich Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) vom "Non-Core-Asset San Martin' und setzt dadurch weitere Kapazitäten frei. Zusätzlich sorgt die neue Schweden-Option für kurzfristigen Bohr-Newsflow, ohne dass "Previsto' als Flaggschiff und Hauptfokus infrage gestellt wird.

Das alles setzt Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) in einem Marktumfeld um, das von langfristigen Treibern für einen robusten Gold- und Kupferpreis geprägt ist. Für Anleger bleibt Hannan damit eine spekulative, aber sehr spannende Explorationsstory mit mehreren klaren Katalysatoren.



Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

Reuters: Peru's gold exports to China through June overtake all 2024, 20.08.2025, https://www.reuters.com/world/china/perus-gold-exports-china-through-june-overtake-all-2024-2025-08-20/, Observatory of Economic Complexity (OEC): Copper Ore in Peru, Datenzeitraum Februar 2025 bis Januar 2026, U.S. Geological Survey (USGS): Mineral Commodity Summaries 2026 - Copper und Gold, International Energy Agency (IEA): Global Critical Minerals Outlook 2025, World Gold Council: Central bank gold statistics / April 2026, Shanghai Gold Exchange: Monthly Report of Data Highlights, Mai 2026, Hannan Metals Limited: Unternehmenspräsentation sowie Pressemitteilungen vom 04.05.2026, 03.06.2026 und 10.06.2026. Intro-Bild: Symbol-Bild, KI-generiert.

Methodik/Annahmen: Grundlage sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, technische Angaben nach NI 43-101 sowie öffentlich verfügbare Marktdaten. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, keine eigenen Ressourcenschätzungen und keine unabhängigen Wirtschaftlichkeitsberechnungen erstellt. Die Einordnung ist qualitativ und werblich.

Technischer Hinweis / NI 43-101: Die technischen Angaben zu Hannan Metals stammen aus Unternehmensmeldungen des Emittenten. Nach Unternehmensangaben wurden die technischen Inhalte der Hannan-Meldungen von Michael Hudson, FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan Metals, als Qualified Person im Sinne von NI 43-101 geprüft und genehmigt. Kanal-, Schlitz-, Flächen-, Gesteins- und Boulderproben sind Oberflächen- bzw. selektive Proben und nicht zwingend repräsentativ für Durchschnittsgehalte, Kontinuität, Mächtigkeit oder Wirtschaftlichkeit einer Lagerstätte. Für Previsto liegen zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung keine NI-43-101-konforme Ressource, keine Reserven und keine Machbarkeitsstudie vor.

Rechtliche Hinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Dieser Werbeartikel wurde am 13. Juni 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß §86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Diese Veröffentlichung ist eine eindeutig als Anzeige/Werbung gekennzeichnete Marketingmitteilung im Auftrag von Hannan Metals Limited und stellt keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und kein Angebot zum Abschluss eines Geschäfts über Finanzinstrumente dar.

Vergütung und Interessenkonflikte: JS Research GmbH erhält für die Erstellung und Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung von SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Hannan Metals Limited. JS Research GmbH, der Autor sowie nach Kenntnisstand nahestehende Personen halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien, Optionen oder sonstigen Derivate auf Hannan Metals Limited, es besteht keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von 0,5% oder mehr. Beteiligung des Emittenten von 5% oder mehr an JS Research GmbH/SRC: nach Kenntnisstand nein. Market-Making-, Investmentbanking- oder vergleichbare Mandate bestehen nach Kenntnisstand nicht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte, Medien, Research-Anbieter oder Marktteilnehmer im gleichen Zeitraum ebenfalls über Hannan Metals Limited berichten oder handeln.

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Vergleichsprojekte und historische Angaben: Hinweise auf "Cripple Creek', "Porgera', "Boliden' oder andere Vergleichssysteme dienen ausschließlich der geologischen Einordnung bzw. als Explorationstargeting-Analogie. Mineralisierung, Produktionshistorie oder wirtschaftliche Kennzahlen benachbarter, vergleichbarer oder historischer Projekte sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf Mineralisierung, Größe, Gehalte, Ressourcenumfang oder Wirtschaftlichkeit der Projekte von Hannan Metals. Historische Angaben und Proben Dritter können unvollständig, nicht unabhängig verifiziert oder nach heutigen Standards nicht vollständig belastbar sein.

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