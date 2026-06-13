Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Millennial Potash Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 13.06.2026, 13:45 Uhr Zürich/Berlin · Die Weltorganisation für Meteorologie sieht für den Zeitraum Juni bis August 2026 eine Wahrscheinlichkeit von rund 80 Prozent für El-Niño-Bedingungen. Für den weiteren Verlauf bis mindestens November ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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