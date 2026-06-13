Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Axo Metals Corp. und Mogotes Metals Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 12.06.2026, 17:30 Uhr Zürich/Berlin Kupfer gilt als Barometer für die Weltwirtschaft. Die globale Energiewende und die aus dem Boden schießenden KI-Rechenzentren sorgen für einen unstillbaren Hunger nach dem rötlichen Metall. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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