Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Equinox Gold Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 12.06.2026, 8:40 Uhr Zürich/Berlin Welche Richtung der Goldpreis einschlagen wird, wird vor allem vom Verhalten der US-Notenbank bezüglich Zinsgestaltung abhängen. JPMorgan hatte im Februar 2026 einen Zielkorridor von 6.000 bis 6.300 US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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