Zug - Die Immobiliengesellschaft Zug Estates kann auf dem Metalli-Areal in der Zuger Innenstadt Wohnungen und ein 80 Meter hohes Hochhaus bauen. Die Stimmbevölkerung hat den Bebauungsplan genehmigt, gegen den ein Verein das Referendum ergriffen hatte. Die Zustimmung betrug 57,8 Prozent, bei 6743 Ja- gegenüber 4929 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 69,9 Prozent, wie die Stadt mitteilte. Somit kann aus dem nahe am Bahnhof gelegenen Areal ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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