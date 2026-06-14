© Foto: wO-DALL-EDBS lockt mit starker Rendite, stabilen Ausschüttungen und einer Extra-Dividende bis 2027. Zudem fällt in Singapur keine Quellensteuer an.Der Dividenden-Radar bleibt auch in dieser Woche international, wechselt aber die Region und die Branche. In der vergangenen Woche stand mit Fortescue ein australischer Eisenerz-Champion im Fokus: hohe Dividende, voll frankierte Ausschüttungen, aber auch klare Abhängigkeit von China und Rohstoffpreisen. Diesmal geht es nach Singapur - und zu einer Bank, die sich in den vergangenen Jahren zu einem der dividendenstärksten Finanzwerte Asiens entwickelt hat. DBS Group Holdings ist die größte Bank Singapurs und eine der wichtigsten Finanzadressen Südostasiens. …
Enthaltene Werte: DE0005140008,SG1L01001701,AU000000FMG4,EU0006169948,NO0010571680Den vollständigen Artikel lesen
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