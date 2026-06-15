Die moderne Kriegsführung befindet sich in einem historischen Wandel. Autonome Systeme, Drohnenabwehr und intelligente Verteidigungstechnologien entwickeln sich zu milliardenschweren Wachstumsmärkten. Gleichzeitig profitieren auch zivile Zukunftsbranchen von diesem Trend. Drohnen übernehmen zunehmend Aufgaben bei der Überwachung kritischer Infrastruktur, Energieversorgung und Datenerfassung. Parallel treiben Elektromobilität, Hybridantriebe und die zunehmende Elektrifizierung der Wirtschaft die Nachfrage nach innovativen Fahrzeug- und Batteriesystemen. Wer sich frühzeitig in diesen strukturellen Wachstumsmärkten positioniert, könnte von einem langfristigen Investitionsboom profitieren, der weit über den klassischen Verteidigungssektor hinausreicht.Den vollständigen Artikel lesen ...
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