Laufende Cashflows, neue Infrastruktur- und Explorationsoptionen sowie ein gewaltiges Silberprojekt geben dieser Firma eine seltene Kombination aus Produktion, Wachstum und langfristigem Silberpotenzial.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Discovery Silver Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag mit Discovery Silver Corp. . Ersteller: SRC swiss resource capital AG . Erstveröffentlichung: 15.06.2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich .

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Discovery Silver Corp. (WKN: A3CM15) befindet sich in diesem Jahr in einer entscheidenden Transformationsphase. Das Unternehmen war ursprünglich vor allem als Entwickler des großen Silberprojekts Cordero in Mexiko bekannt. Durch die Übernahme des Porcupine-Komplexes im April 2025 wurde Discovery jedoch zu einem produzierenden kanadischen Goldunternehmen. Mit dem nun abgeschlossenen Erwerb der Kidd-Operations von Glencore kommt ein weiterer strategischer Baustein im traditionsreichen Timmins-Camp hinzu.

Für Anleger entsteht dadurch eine aus Rohstoffsicht ungewöhnliche Kombination: laufende Einnahmen aus dem Goldgeschäft, eine starke Liquiditätsposition, zusätzliche Infrastruktur in Ontario sowie ein großes Silberentwicklungsprojekt in Mexiko. Genau diese Mischung macht Discovery (WKN: A3CM15) im aktuellen Edelmetallumfeld zu einer besonders interessanten Wachstumsstory - bei allen Risiken, die bei Rohstoffproduzenten und Entwicklungsprojekten stets zu beachten sind.

Q1-2026: Starkes EBITDA, höherer Nettogewinn und solider freier Cashflow!

Discovery (WKN: A3CM15) konnte im ersten Quartal 2026 robuste operative und finanzielle Ergebnisse vorlegen. Der Umsatz stieg gegenüber dem vierten Quartal 2025 um 4% auf rund 285 Mio. USD. Wesentlicher Treiber war der deutlich höhere durchschnittlich realisierte Goldpreis von 4.908 USD je Unze.

Das EBITDA erreichte 177,9 Mio. USD und lag damit rund 41% über dem Wert des Vorquartals. Der ausgewiesene Nettogewinn stieg auf 81,7 Mio. USD bzw. 0,10 USD je Aktie. Wichtig für die saubere Einordnung: Der bereinigte Nettogewinn lag bei 82,7 Mio. USD und damit unter dem Vorquartal, da Q4-2025 durch einen einmaligen Steuervorteil begünstigt war. Die operative Entwicklung bleibt dennoch klar positiv.

Im Berichtsquartal produzierte Discovery 60.269 Unzen Gold. Die Produktion lag damit unter dem vierten Quartal 2025, was jedoch zur Unternehmensplanung passt: Discovery (WKN: A3CM15) erwartet für 2026 eine stärkere Produktionsgewichtung auf die zweite Jahreshälfte. Die Jahresprognose von 260.000 bis 300.000 Unzen Gold wurde bestätigt.

Die Kosten lagen im Rahmen der Unternehmensprognose. Die All-in Sustaining Costs (AISC) beliefen sich auf 2.041 USD je verkaufte Unze Gold. Die Site-level AISC lagen bei 1.875 USD je verkaufte Unze, für das Gesamtjahr nennt Discovery eine AISC-Spanne von 1.950 bis 2.250 USD je Unze. Mit steigender Auslastung und der für die zweite Jahreshälfte erwarteten höheren Produktion sollte sich die Kostenstruktur nach Unternehmensplanung verbessern.

Besonders wichtig bleibt die Finanzposition. Zum 31. März 2026 verfügte Discovery über 384,9 Mio. USD an liquiden Mitteln. Einschließlich einer ungenutzten revolvierenden Kreditlinie von 250 Mio. USD betrug die gesamte verfügbare Liquidität rund 634,9 Mio. USD. Diese Kapitalbasis verschafft dem Unternehmen Spielraum für Investitionen in Porcupine, die Integration von Kidd und die weitere Entwicklung von Cordero.

Auch der bereinigte freie Cashflow war positiv: Discovery (WKN: A3CM15) erwirtschaftete im Quartal 62,7 Mio. USD. Damit zeigt das Unternehmen, dass die operative Basis inzwischen groß genug ist, um Investitionsprogramme zumindest teilweise aus dem laufenden Geschäft heraus zu unterstützen. EBITDA, AISC, Site-level AISC und bereinigter freier Cashflow sind nicht nach IFRS standardisierte Kennzahlen und sollten entsprechend ergänzend zu den IFRS-Zahlen betrachtet werden.

Die Kidd-Übernahme: Infrastruktur, Landposition und zusätzlicher Metallmix!

Noch bedeutender als die Quartalszahlen könnte sich langfristig der Abschluss der Kidd-Transaktion erweisen. Am 1. Juni 2026 meldete Discovery (WKN: A3CM15) den erfolgreichen Erwerb der Kidd-Operations von Glencore Canada. Die Transaktion umfasst den Kidd Metallurgical Site, die Kidd-Creek-Mine sowie das Explorationslandpaket Kidd Creek Timber Ltd. in der Region Timmins in Ontario.

Kidd ist ein Bergbaustandort mit außergewöhnlicher Historie. Die Anlagen wurden 1966 in Betrieb genommen und haben über Jahrzehnte eine bedeutende Rolle bei Kupfer, Zink und Silber gespielt. Für Discovery steht dabei weniger ein kurzfristiger Einmaleffekt im Vordergrund, sondern der strategische Wert der Infrastruktur: Verarbeitungsanlagen, Flächen, Tailings-Optionen, Wasser- und Energieinfrastruktur sowie erfahrene Mitarbeiter können die Wachstumspläne im Timmins-Camp erheblich unterstützen.

Für den Rest des Jahres 2026 erwartet Discovery aus Kidd zusätzliches Exposure gegenüber kritischen Metallen: 10.000 bis 15.000 Tonnen Zink, 5.000 bis 7.000 Tonnen Kupfer sowie rund 0,4 Mio. Unzen Silber. Diese Angaben sind ausdrücklich als erwartete Produktionsbeiträge bzw. Metall-Exposure zu verstehen - nicht als eigenständig geprüfte Ressourcenaussage im Rahmen dieses Artikels.

Quelle: Discovery Silver Corp.

Für Discovery (WKN: A3CM15) ergeben sich daraus mehrere konkrete Vorteile:

• Zusätzliche Verarbeitungs- und Tailings-Optionen: Der Kidd Met Site kann nach Unternehmensplanung eine wichtige Rolle in der künftigen Mühlenstrategie spielen. Potenziell könnten künftige Tonnagen aus Hoyle Pond, Pamour und der TVZ-Zone verarbeitet werden, während Basismetalle aus Kidd Creek weiter berücksichtigt werden.

• Mehr Flexibilität für Porcupine: Die Nähe des Kidd Met Site zu Hoyle Pond und Pamour eröffnet mögliche Vorteile bei Transportwegen, Abraumlagerung und der Nutzung von Tailings-Kapazitäten. Das kann die geplante Expansion operativ erleichtern.

• Größere Landposition und Exploration: Über Kidd Creek Timber Ltd. erhält Discovery eine große, aussichtsreiche Landposition nördlich von Timmins. Diese Flächen liefern zusätzliche Explorationsoptionen in einem der bekanntesten Goldcamps Nordamerikas.

• Rohstoffdiversifikation: Gold bleibt aktuell der wichtigste Umsatzträger, Cordero liefert langfristig Silberpotenzial, und Kidd ergänzt Kupfer-, Zink- und Silberexposure. Damit wird das Rohstoffprofil breiter.

• Erfahrene Mannschaft: Discovery übernimmt nicht nur Anlagen, sondern bindet auch wichtiges Fachwissen in der Region. Kurz nach Abschluss der Transaktion wurden unter anderem Dawid Myburgh, Harold Bird und Gertjan Bekkers in leitende Funktionen berufen. Das stärkt die technische und operative Kompetenz für die nächste Wachstumsphase.

Für eine faire Einordnung gehört jedoch auch: Mit Kidd übernimmt Discovery nicht nur Chancen, sondern auch Verpflichtungen, darunter Umwelt-, Sicherheitsleistungs- und Rekultivierungspflichtensowie operative Integrationsaufgaben. Zudem können Genehmigungen, technische Studien und Investitionsentscheidungen den Zeitplan und die Wirtschaftlichkeit beeinflussen.

Cordero: Der langfristige Silberwert bleibt der zweite große Pfeiler!

Während Porcupine und Kidd die neue kanadische Gold- und Infrastrukturstory prägen, bleibt Cordero in Mexiko der große Silberpfeiler des Unternehmens. Laut der im Februar 2024 veröffentlichten Machbarkeitsstudie gehört Cordero zu den größten unerschlossenen Silberprojekten weltweit.

Die Studie sieht eine Minenlaufzeit von 19 Jahren vor. In den ersten zehn Jahren wird eine durchschnittliche zahlbare Silberproduktion von rund 14 Millionen Unzen pro Jahr erwartet. Die Basisfall-Wirtschaftlichkeit weist einen Nachsteuer-NPV5 von 1,2 Mrd. USD und eine interne Rendite von 22% aus. Die Reservenbasis umfasst laut Unternehmensangaben 302 Mio. Unzen Silber, 840.000 Unzen Gold, rund 3,0 Mrd. Pfund Blei und rund 5,1 Mrd. Pfund Zink.

Damit bleibt Cordero ein möglicher langfristiger Werttreiber, gerade in einem Umfeld, in dem Silber durch Photovoltaik, Elektrifizierung und industrielle Anwendungen strukturell stärker nachgefragt wird. Discovery (WKN: A3CM15) arbeitet laut Q1-2026-Bericht weiterhin an der Aktualisierung der Kapital- und Betriebskostenschätzungen der Machbarkeitsstudie. Bis zu einer möglichen Bauentscheidung bleiben Finanzierung, Genehmigungen, Baukosten, Metallpreise und Ausführungsrisiken jedoch zentrale Punkte.

Fazit: Mehr als 500.000 Unzen Gold als Management-Zielmarke!

CEO Tony Makuch hat die Vision formuliert, die jährliche Goldproduktion im Timmins-Camp perspektivisch auf mehr als 500.000 Unzen zu steigern. Diese Zielmarke ist keine garantierte Prognose, zeigt aber die Richtung der Strategie: Discovery (WKN: A3CM15) will aus der Kombination von Porcupine, Kidd-Infrastruktur, TVZ, Pamour und Hoyle Pond einen deutlich größeren nordamerikanischen Goldproduzenten formen.

Wird dieses Ziel erreicht, würde Discovery (WKN: A3CM15) in eine neue Größenordnungaufsteigen. Gleichzeitig bliebe Cordero als großer Silberwert im Portfolio. Genau daraus entsteht die besondere Investmentstory: laufende Goldproduktion, Infrastrukturvorteile in Timmins, zusätzliche Kupfer-, Zink- und Silberbeiträge aus Kidd sowie ein langfristig bedeutendes Silberprojekt in Mexiko.

Aus Unternehmenssicht ist Discovery (WKN: A3CM15) damit erheblich breiter aufgestellt als noch vor wenigen Jahren. Anleger sollten die Story aber weiterhin mit der gebotenen Sorgfalt betrachten: Rohstoffpreise, Wechselkurse, Kosten, Integration, Genehmigungen, Finanzierung und technische Umsetzung können Ergebnisse und Bewertung erheblich beeinflussen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen, Methodik und rechtliche Hinweise

Quellenbasis: Discovery Silver Corp. - Q1-2026-Finanz- und Betriebsergebnisse vom 14.05.2026; Discovery Silver Corp. - Abschluss der Kidd-Transaktion vom 01.06.2026; Discovery Silver Corp. - Managementänderungen vom 02.06.2026; Discovery Silver Corp. - Cordero-Machbarkeitsstudie/NI 43-101 Technical Report mit Wirksamkeitsdatum 16.02.2024 bzw. Pressemitteilung vom 20.02.2024; Unternehmenspräsentationen; SRC-Rohstoff-Reports; eigener Research und eigene Interpretation. Dieser Werbeartikel wurde am 10.06.2026 erstellt und am 12.06.2026 fachlich aktualisiert.

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse, keine Finanzdienstleistung, keine individuelle Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Es wird keine formale Buy-/Sell-/Hold-Einstufung und kein Kursziel ausgesprochen. Der Text stellt eine thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Zeithorizont von 6 bis 24 Monaten dar.

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BCSC-/NI-43-101-Hinweis: Wissenschaftliche und technische Angaben zu Cordero, Porcupine, Kidd, TVZ und sonstigen Projekten beruhen auf öffentlichen Angaben des Emittenten, technischen Berichten und Unternehmensmeldungen. SRC und der Autor haben diese Angaben nicht eigenständig geologisch, metallurgisch oder technisch verifiziert. Mineralressourcen und Mineralreserven sind nach den jeweils anwendbaren Standards des Emittenten zu verstehen. Ressourcen sind keine Reserven und belegen für sich allein keine wirtschaftliche Abbaubarkeit. Projektannahmen, Reserven, Produktionspläne, Kosten, Genehmigungen und Wirtschaftlichkeitskennzahlen können sich ändern.

Wesentliche Chancen: positiver Edelmetallmarkt, laufende Goldproduktion, mögliche Produktionssteigerung im Timmins-Camp, zusätzliche Infrastruktur durch Kidd, breiteres Metallprofil, potenzielle Synergien, langfristiger Silberwert durch Cordero und Explorationspotenzial. Wesentliche Risiken: Gold-, Silber-, Kupfer- und Zinkpreisvolatilität; Wechselkursrisiken; AISC- und Betriebskostenrisiken; Integrationsrisiken bei Kidd; Umwelt-, Rekultivierungs- und Sicherheitsleistungsverpflichtungen; Genehmigungs- und Finanzierungsrisiken; Baukosten- und Zeitplanrisiken; technische Studienrisiken; Standort-, ESG-, Steuer-, Rechts- und Regulierungsrisiken in Kanada und Mexiko; Verwässerungsrisiken; Liquiditätsrisiken der Aktie; Totalverlustrisiko.

Risiko & Sensitivität: Abweichungen der zugrunde liegenden Rohstoffpreisannahmen um +/- 20%, wesentliche Kostensteigerungen, Verzögerungen bei Genehmigungen, Finanzierungen oder Bau-/Integrationsmaßnahmen sowie operative Ausfälle können die positive Einschätzung wesentlich verändern. Eine Aktualisierung dieses Artikels ist nicht geplant; eine Pflicht zur Aktualisierung besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Interessenkonflikte/Vergütung: Dieser Artikel erscheint im Rahmen einer entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beziehung zwischen SRC swiss resource capital AG und Discovery Silver Corp. Nach Angaben von SRC und Autor bestehen keine Long- oder Short-Positionen und keine Netto-Position von 0,5% oder mehr an Discovery Silver Corp. SRC war in den vergangenen zwölf Monaten nach eigener Angabe nicht als Market Maker, (Co-)Lead-Manager oder Investmentbanking-Berater für den Emittenten tätig. Eine Beteiligung des Emittenten von 5% oder mehr an SRC besteht nach Angaben von SRC nicht.

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