Das Instrument D8B0 US80880W2052 SCILEX HLDG CO. O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 16.06.2026

The instrument D8B0 US80880W2052 SCILEX HLDG CO. O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.06.2026 and ex capital adjustment on 16.06.2026



Das Instrument 66M SE0008216303 CLEAN MOTION AB O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 16.06.2026

The instrument 66M SE0008216303 CLEAN MOTION AB O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.06.2026 and ex capital adjustment on 16.06.2026



Das Instrument B9D JP3153830009 INFORICH INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 16.06.2026

The instrument B9D JP3153830009 INFORICH INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.06.2026 and ex capital adjustment on 16.06.2026



Das Instrument 1OQ1 US8629452017 STRIVE INC. PRF.A O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 16.06.2026

The instrument 1OQ1 US8629452017 STRIVE INC. PRF.A O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.06.2026 and ex capital adjustment on 16.06.2026





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