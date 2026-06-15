Mehr Gold, mehr Sicherheit, mehr Potenzial: Bohrergebnisse liefern Rückenwind

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Kalamazoo Resources berichtet über hochgradige Bohrergebnisse vom Ashburton-Goldprojekt. Nach Angaben des Unternehmens bestätigten die ersten Analysewerte aus dem 14.000-Meter-Bohrprogramm am Mt-Olympus-Vorkommen die Kontinuität der Goldzone und zeigten weiteres Potenzial für Ressourcenwachstum.

Kalamazoo Resources berichtet über hochgradige Bohrergebnisse vom Ashburton-Goldprojekt. Nach Angaben des Unternehmens bestätigten die ersten Analysewerte aus dem 14.000-Meter-Bohrprogramm am Mt-Olympus-Vorkommen die Kontinuität der Goldzone und zeigten weiteres Potenzial für Ressourcenwachstum. Zugleich hätten engere Bohrabstände in zentralen Bereichen die Datengrundlage verbessert, um Teile der bisherigen Ressource möglicherweise in eine höhere Vertrauenskategorie zu überführen.

Starke Treffer am Mt Olympus

Kalamazoo teilte mit, dass Analyseergebnisse aus den ersten 16 Bohrlöchern des laufenden Programms vorlägen. Insgesamt seien bisher 65 Bohrlöcher abgeschlossen worden. Das Programm nähere sich der Fertigstellung. Das Unternehmen hob neun Abschnitte mit mehr als 50 Gramm-Metern hervor. Diese Kennzahl verbindet die Länge eines goldhaltigen Abschnitts mit dem gemessenen Goldgehalt. Sie hilft dabei, Bohrergebnisse besser einzuordnen. Ein hoher Wert kann darauf hinweisen, dass eine Goldzone sowohl mächtig als auch höhergradig ist.



Zu den gemeldeten Treffern zählen 21 Meter mit 6,5 g/t Au ab 12 Metern Tiefe im Bohrloch KARCD0141. Im selben Bohrloch meldete Kalamazoo zudem 50 Meter mit 2,6 g/t Au ab 129 Metern. Weitere Ergebnisse umfassen 45 Meter mit 2,0 g/t Au ab 93 Metern in KARCD0142, 63 Meter mit 1,9 g/t Au ab 105 Metern in KARCD0146, 47 Meter mit 2,0 g/t Au ab 79 Metern in KARC0147 und 30 Meter mit 3,6 g/t Au ab 51 Metern in KARCD0148.