Sichtbares Gold im Bohrkern: Hochgradige Abschnitte in Australien

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Kalamazoo Resources hat auf der Lagerstätte Mt Olympus im Ashburton-Goldprojekt neue hochgradige Bohrergebnisse erzielt. Der stärkste Abschnitt lieferte 36 Meter mit durchschnittlich 16 Gramm Gold je Tonne. Innerhalb dieser Zone wurde zudem über einen Meter ein Spitzenwert von 241 Gramm je Tonne gemessen. Die Ergebnisse sollen in eine aktualisierte Ressourcen-Schätzung und die laufende Vormachbarkeitsstudie einfließen.

Kalamazoo Resources hat auf der Lagerstätte Mt Olympus im Ashburton-Goldprojekt neue hochgradige Bohrergebnisse erzielt. Der stärkste Abschnitt lieferte 36 Meter mit durchschnittlich 16 Gramm Gold je Tonne. Innerhalb dieser Zone wurde zudem über einen Meter ein Spitzenwert von 241 Gramm je Tonne gemessen. Die Ergebnisse sollen in eine aktualisierte Ressourcen-Schätzung und die laufende Vormachbarkeitsstudie einfließen.

Gold: Spitzenwert von 241 g/t

Im Bohrloch KARCD0146 durchteufte Kalamazoo ab einer Tiefe von 181 Metern einen 36 Meter langen Abschnitt mit 16 Gramm Gold je Tonne. Darin enthalten waren zehn Meter mit 49 Gramm je Tonne ab 202 Metern. Innerhalb dieser Zone wurde zudem über einen Meter ein Spitzenwert von 241 Gramm je Tonne gemessen. Ein zweites Bohrloch ergab ab 144 Metern 74 Meter mit 4,1 Gramm Gold je Tonne. Dieser Abschnitt umfasste 17 Meter mit 8,3 Gramm je Tonne. Insgesamt enthielten die nun gemeldeten 20 Bohrlöcher 15 Abschnitte, bei denen das Produkt aus Länge und Goldgehalt mehr als 50 Grammmeter erreichte. Diese Kennzahl verbindet die Breite eines Bohrabschnitts mit seinem durchschnittlichen Gehalt (Goldgehalt in g/t × Bohrkernlänge in Metern).