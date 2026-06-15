Die 123fahrschule wird voraussichtlich von einer verbesserten Reformtransparenz profitieren, nachdem das Kabinett den Gesetzentwurf für die geplante Fahrtschulreform genehmigt hat, die für Januar 2027 angestrebt wird. Zu den Schlüsselpunkten gehören E-Learning, der Einsatz von Simulatoren und effizientere Schulungen, die mit dem Plattformmodell von 123fs übereinstimmen. Der Übergang zu E-Learning könnte die Anforderungen an Filialen reduzieren und jährliche Kosteneinsparungen von ca. 0,6 Mio. EUR generieren, während zukünftige Standorte möglicherweise auf Simulatoren und praktische Schulungen fokussiert werden. Auf dem aktuellen Niveau bieten die Aktien eine langfristige Möglichkeit, um an der Konsolidierung im deutschen Fahrtschulmarkt im Wert von 3,0 Mrd. EUR zu partizipieren, weshalb wir unser BUY-Rating und das Kursziel von 5,20 EUR bestätigen. CEO Polenske wird morgen, am 16. Juni, um 14:00 Uhr in einem Online-Roundtable präsentieren, und Investoren haben die Möglichkeit, mit dem Management über die Auswirkungen, die Strategie, die Wirtschaftlichkeit von Simulatoren und die Finanzierungsanforderungen zu diskutieren. Registrierung hier. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/123fahrschule-se
© 2026 mwb research