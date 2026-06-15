Wärtsilä hat mit der RCT Solutions die Gründung seines Joint Venture vereinbart. Der finnische Konzern wird sein globales Energiespeichergeschäft an das neue Gemeinschaftsunternehmen auslagern, an dem Wärtsilä und RCT Solutions mit jeweils 50 Prozent beteiligt sind, wie es in einer Mitteilung vom Montag hieß. Zu einem späteren Zeitpunkt solle das Unternehmen auch für neue Investoren geöffnet werden. Nach eigenen Angaben ist das Speichergeschäft das kleinste Segment innerhalb des Wärtsilä-Konzerns. Es umfasst weltweit 480 Mitarbeiter und erreichte 2025 einen Nettoumsatz von 694 Millionen Euro bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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