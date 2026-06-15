Zug - Die Zuger Kantonalbank setzt im Wealth Management auf Stärke aus den eigenen Reihen: Die Geschäftsleitung hat Alex Müller zum neuen Leiter Private Banking ernannt. Der erfahrene Betriebsökonom ist seit 16 Jahren als Chief Investment Officer und Leiter Investment Office für die Bank tätig und wird den Bereich im Rahmen der Strategie «gemeinsamzumziel2029» weiter ausbauen und zukunftsgerichtet entwickeln. Mit Alex Müller übernimmt per 15. Juni ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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