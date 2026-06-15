VANCOUVER, BC, 15. Juni 2026 / IRW-Press / Banyan Gold Corp. (das "Unternehmen" oder "Banyan") (TSX-V: BYN) (OTCQB: BYAGF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold-corp/ - freut sich, den Beginn des Greenfield-Diamantbohrprogramms 2026 im Rahmen seines Nitra-Projekts ("Nitra" oder das "Projekt") im Tombstone Gold Belt im Yukon bekannt zu geben. Das mit Hubschraubern unterstützte Diamantbohrprogramm soll die Explorationspipeline von Banyan erweitern und potenzielle Satellitenlagerstätten in den vielversprechenden Greenfield-Zonen rund um die AurMac-Lagerstätte identifizieren:

- Zwei Diamantbohrungen in Nitra konzentrierten sich auf die Weiterverfolgung und Erprobung von Bohrzielen, die durch geophysikalische Untersuchungen und Oberflächenarbeiten identifiziert wurden. Über 7.500 m sind für die Erprobung regionaler Ziele vorgesehen, wobei die Finanzmittel eine Ausweitung im Falle von Explorationserfolgen ermöglichen.

- Geophysikalische Untersuchungen und Oberflächenarbeiten dienen der Erweiterung regionaler Datensätze mit dem primären Fokus auf der Entdeckung weiterer Ausprägungen von Reduced Intrusion-Related Gold Systems ("RIRGs").

"Wir freuen uns sehr, unser Greenfield-Diamantbohrprogramm für 2026 zu starten", sagte Duncan Mackay, Vice President of Exploration. "Unser technisches Team hat unsere umfangreichen regionalen Datensätze und geophysikalische Erhebungen genutzt, um vielversprechende Ziele zu identifizieren. Die 10 Ziele, die wir in Nitra und auf dem gesamten AurMac-Grundstück identifiziert haben, weisen die Explorationsmerkmale für RIRGs auf. Wir sehen erhebliche Chancen, die Explorationspipeline im Gebiet um die AurMac-Lagerstätte potenziell um Satellitenlagerstätten zu erweitern."

"Mit der Greenfield-Exploration schreiben wir das nächste Kapitel der Wertsteigerung bei AurMac", sagte Tara Christie, President und CEO von Banyan. "Mit einer vollständig finanzierten Kasse und über 95 % unseres landesweiten Grundstückspakets, das noch nicht durch Bohrungen erprobt wurde, stellt Nitra genau die Art von Entdeckungsmöglichkeit dar, die unsere Pipeline weit über die bestehende große Goldressource hinaus erweitern kann."

Abbildung 1: Lageplan der Projekte AurMac und Nitra von Banyan. Banyan hat auf seinem größeren Nitra- und AurMac-Grundstück, das von der bestehenden Ressource entfernt liegt, 10 vielversprechende Ziele identifiziert. Die Abbildung umfasst die neu erworbenen Grundstücke Seattle und Goodman Creek.

Anhand neuer geophysikalischer Untersuchungen in Verbindung mit Anomalien bei Bodenproben, Kenntnissen über Standorte von Seifenbaugruben und Prospektionsarbeiten wurden regionale Zielgebiete identifiziert. Etwa 7.500 m des Diamantbohrbudgets für 2026 sind für die Erprobung des RIRG-Potenzials an diesen vorrangigen Zielen vorgesehen. Über 95 % von AurMac und Nitra wurden bisher noch nicht durch Bohrungen erprobt; der Großteil der Exploration beschränkte sich bislang auf oberflächennahe geochemische Arbeiten und luftgestützte geophysikalische Untersuchungen. Der westliche Teil von Nitra (siehe Zielgebiet "Green Fields" in Abbildung 1) liegt ca. 20 km südöstlich des RC-Goldprojekts von Sitka Gold innerhalb des ergiebigen Tombstone-Goldgürtels, in dem sich die Lagerstätte Brewery Creek, das Valley-Projekt von Snowline Gold, das ML-Projekt von Prospector Metals sowie die Minen Eagle und Fort Knox befinden.

Aktuelles zu den Bohrungen bei AurMac

Die Bohrungen für die Saison 2026 im AurMac-Projekt begannen im Februar, und bis heute wurden über 28.000 m in den Lagerstätten "Airstrip" und "Powerline" gebohrt.

Die Bohrungen werden durch geophysikalische Untersuchungen, laufende metallurgische Arbeiten, geotechnische Arbeiten und Umweltuntersuchungen sowie durch technische Studien ergänzt, die für eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung des AurMac-Projekts im zweiten Halbjahr 2026 erforderlich sind.

Qualifizierte Personen

Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., ist eine "qualifizierte Person" im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung in Bezug auf alle Angaben mit Ausnahme der MRE geprüft und genehmigt. Mackay ist Vice President Exploration bei Banyan und hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten, einschließlich der den Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, verifiziert.

Bevorstehende Veranstaltungen

- 6. - 7. Juli 2026 The Rule Symposium, Boca Raton, FL

- 12. - 15. Juli 2026, Invest Yukon-Grundstücksbesichtigungen, Yukon

Über Banyan

Das Hauptprojekt von Banyan, das AurMac-Projekt, befindet sich im traditionellen Gebiet der First Nation of Na-Cho Nyäk Dun im kanadischen Yukon-Territorium. Die AurMac-Lagerstätte besteht aus zwei Hauptlagerstätten, den Lagerstätten "Airstrip" und "Powerline". Die Mineralisierung weist die Merkmale eines reduzierten, intrusionsbezogenen Goldsystems auf und kommt in goldhaltigen, quer verlaufenden, schichtartigen Quarzadern sowie in einer Ersatzmineralisierung in Skarn-Horizonten vor. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung ("MRE") für das AurMac-Projekt hat ein Gültigkeitsdatum vom 15. Mai 2026 (siehe Pressemitteilung vom 19. Mai 2026) und umfasst eine angezeigte Mineralressource von 3,639 Millionen Unzen Gold ("Au") (167,3 Mio. Tonnen mit 0,68 g/t) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 4,985 Mio. Unzen Au (267,2 Mio. Tonnen mit 0,58 g/t) (gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden). Das 303 Quadratkilometer ("km²") große AurMac-Projekt liegt 40 Kilometer von Mayo (Yukon) entfernt. Das AurMac-Projekt wird von der Hauptverkehrsstraße des Yukon durchquert und profitiert von einer 3-Phasen-Stromleitung, einem bestehenden Kraftwerk und Mobilfunkabdeckung.

Neben dem AurMac-Projekt hält das Unternehmen das Hyland-Goldprojekt, das sich 70 km nordöstlich von Watson Lake (Yukon) am südöstlichen Ende des Tintina-Goldgürtels (das "Hyland-Projekt") im traditionellen Gebiet der Kaska-Nationen befindet, in unmittelbarer Nähe zur Liard First Nation und zum Daylu Dena Council. Das Hyland-Projekt stellt eine sedimentäre, strukturell kontrollierte, intrusionsbezogene Goldlagerstätte dar, die sich innerhalb eines großen Landpakets (über 125 km²) befindet und über ein Netz bestehender Schotterstraßen erreichbar ist. Die aktualisierte MRE umfasst eine angezeigte Mineralressource von 337 Tausend ("K") Unzen ("oz") Gold ("Au") und 2,63 Millionen ("M") oz Silber ("Ag") (11,3 Mio. Tonnen mit 0,93 g/t Au und 7,27 g/t Ag) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 118.000 Unzen Au und 0,86 Mio. Unzen Ag (3,9 Mio. Tonnen mit 0,95 g/t Au und 6,94 g/t Ag) (gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden), gültig ab dem 1. September 2025 und mit einem technischen Bericht, der am 27. Oktober 2025 bei SEDAR+ eingereicht wurde.

Banyan hält außerdem das Nitra-Goldprojekt, ein Grassroots-Explorationsprojekt im Mayo-Bergbaugebiet, etwa 10 km westlich des AurMac-Goldgrundstücks. Das Nitra-Grundstück liegt im nördlichen Teil des Selwyn-Beckens und wird von metaklastischen Gesteinen der spätproterozoischen Yusezyu-Formation der Hyland-Gruppe unterlagert, ähnlich den Lithologien, die Teile des AurMac-Projekts beherbergen. Entlang des Grundstücks treten Intrusionen der Tombstone-Plutonit-Suite aus der mittleren Kreidezeit auf, darunter die Morrison Creek- und Minto Creek-Stöcke.

Banyan wird an der TSX-Venture-Börse unter dem Symbol "BYN" gehandelt und ist am OTCQB Venture Market unter dem Symbol "BYAGF" notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.banyangold.com oder wenden Sie sich an das Unternehmen.

IM NAMEN DER BANYAN GOLD CORPORATION

(unterzeichnet) "Tara Christie"

Tara Christie

Präsidentin und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tara Christie

778 928 0556

mailto:tchristie@banyangold.com

Jasmine Sangria

604 312 5610

mailto:jsangria@banyangold.com

In Europa

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Marc Ollinger

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http://www.resource-capital.ch

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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84689Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84689&tr=1



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