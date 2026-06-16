Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Die nächste Rohstoff-Rally könnte gerade erst beginnen. Während geopolitische Spannungen das Angebot wichtiger Industriemetalle verknappen, explodiert gleichzeitig die Nachfrage. Aluminium profitiert von drohenden Lieferengpässen und einem steigenden Bedarf für Energiewende und Digitalisierung. Antimon entwickelt sich aufgrund seiner Bedeutung für Munition, Halbleiter und Batteriesysteme zu einem strategischen Schlüsselrohstoff. Gleichzeitig treiben staatliche Milliardenprogramme den Aufbau westlicher Lieferketten für Seltene Erden voran. Wer jetzt auf die Rohstoffgewinner der geopolitischen Neuordnung setzt, könnte vor einer außergewöhnlichen Chance stehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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