Datum der Anmeldung:
15.06.2026
Aktenzeichen:
B11-65/26
Unternehmen:
Mutares SE & Co. KGaA, München; mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an und über die MAFI Transport-Systeme GmbH, Tauberbischofsheim und die TREPEL Airport Equipment GmbH, Tauberbischofsheim
Produktmärkte:
Flugzeugschlepper, Frachtabfertigungsmaschinen, Zugmaschinen und Anhänger für Industrie und Logistik
15.06.2026
Aktenzeichen:
B11-65/26
Unternehmen:
Mutares SE & Co. KGaA, München; mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an und über die MAFI Transport-Systeme GmbH, Tauberbischofsheim und die TREPEL Airport Equipment GmbH, Tauberbischofsheim
Produktmärkte:
Flugzeugschlepper, Frachtabfertigungsmaschinen, Zugmaschinen und Anhänger für Industrie und Logistik
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