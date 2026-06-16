Datum der Anmeldung:
12.06.2026
Aktenzeichen:
B9-66/26
Unternehmen:
Investmentgesellschaften der Allianz Gruppe (D / LUX), Erwerb von 25 % bzw. 50 % des Kapitals an TPG Rise Climate Transition Infrastructure Europe SCSp (LUX)
Produktmärkte:
Vermögensverwaltung
12.06.2026
Aktenzeichen:
B9-66/26
Unternehmen:
Investmentgesellschaften der Allianz Gruppe (D / LUX), Erwerb von 25 % bzw. 50 % des Kapitals an TPG Rise Climate Transition Infrastructure Europe SCSp (LUX)
Produktmärkte:
Vermögensverwaltung
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