16. Juni 2026 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. (SIEN-TSX.v, SNNAF-otcid, A418KR-wkn) (das "Unternehmen" oder "Sienna") möchte bekannt geben, dass das Unternehmen die Firma Terraquest Ltd. aus Ontario beauftragt hat, eine Flugvermessung über dem Kupfer-Gold-Projekt Stonesthrow in Saskatchewan durchzuführen. Die Vermessung soll im Juni stattfinden.

Jason Gigliotti, President von Sienna, erklärt: "Wir freuen uns darauf, das Potenzial unseres Kupfer-Gold-Projekts in Saskatchewan zu erschließen. Zusammen mit der kurz bevorstehenden Aufnahme der Arbeiten in unseren anderen Projekten in Nevada wird deutlich, dass Sienna am Anfang einer sehr aktiven Wachstumsphase steht. Das Management möchte zudem darauf hinweisen, dass Surge Battery Metals (NILI) gerade eine Vereinbarung mit der SAF Group hinsichtlich seines Lithiumprojekts Nevada North getroffen hat, um eine Notierung an der Nasdaq sowie die Erschließung einer der hochgradigsten Lithiumlagerstätten in Nordamerika1 zu forcieren. Nachdem sich das Konzessionsgebiet von Sienna nahezu vollständig innerhalb des Konzessionsgebiets von NILI befindet, sind wir darauf gespannt, was sich bei dieser Lagerstätte kurz- und langfristig ereignen wird. Meiner Meinung nach ist dies eine wahrhaft transformative Vereinbarung."

Über Sienna

Der Schwerpunkt von Sienna liegt auf seinen Lithiumprojekten in Nevada, zu denen das zu 100 % unternehmenseigene 1.828 Acres große Lithiumprojekt Elko und das 1.231 Acres große Lithiumprojekt Cave Creek gehören, die sich beide im Elko County, Nevada, befinden und direkt an das Lithiumprojekt Nevada North von Surge Battery Metals (NILI) grenzen und von diesem nahezu umgeben sind. Dieses Projekt beherbergt die höchstgradige Lithium-Ton-Lagerstätte in den USA. Im Clayton Valley, Nevada, verfügt Sienna über das 2.300 Acres umfassende Lithiumsole-JV Deep Basin, das Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen aktiv in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens in den USA bietet. Ebenfalls in Nevada hält Sienna das Goldprojekt Esmeralda County, das sich über 1.156 Acres erstreckt. In Saskatchewan verfügt Sienna über das 31.718 Acres große Projekt Stonesthrow, das direkt neben dem Projekt Rottenstone von Ramp Metals Inc. (RAMP) liegt und höffig auf Gold, Silber und Kupfer ist.

Qualifizierter Sachverständiger:

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, P.Geo., einem vom Unternehmen unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

https://surgebatterymetals.com/news/surge-battery-metals-announces-strategic-funding-to-fast-track-the-nevada-north-lithium-project-co-led-by-brian-paes-braga-and-michael-hess

Kontaktdaten

Tel: 604-646-6900

http://www.siennaresourcesinc.com

"Jason Gigliotti"

President

Sienna Resources Inc.

2905 - 700 West Georgia Street

Vancouver, BC, V7Y 1K8

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