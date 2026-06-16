16. Juni 2026 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (Symbol an der TSX Venture Exchange: ORS) (OTC Pink: ORESF) (FWB: O2R2) ("Orestone" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine luftgestützte MobileMT-Magnetotellurik-Untersuchung (MT) abgeschlossen hat, die das teilweise definierte Leitfähigkeitsziel T-2 in dem zu 100 Prozent unternehmenseigenen Gold-Porphyr-Projekt Captain im nördlichen Zentrum von British Columbia abdeckte. Das Ziel T-2 ist eines von drei Zielen in dem Konzessionsgebiet, die am Schnittpunkt interpretierter, nach Nordosten und Nordwesten verlaufender Querverwerfungen liegen.

Die Untersuchung wurde von Expert Geophysics Surveys Inc. aus Newmarket, Ontario, über einem Gebiet von 26 Quadratkilometern mit geschätzten Kosten von 112.000 $ durchgeführt. Die Untersuchung umfasste insgesamt 157 Flugkilometer, verteilt auf 19 Ost-West-Linien von jeweils sieben (7) Kilometern Länge in Abständen von 200 Metern und vier (4) Nord-Süd-Verbindungslinien in Abständen von 2.000 Metern. Die Ergebnisse werden gründlich analysiert und dürften innerhalb von 30 Tagen beim Unternehmen eingehen.

David Hottman, Chairman und CEO von Orestone Mining Corp., erklärte dazu wie folgt: "In dem zu 100 Prozent unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekt Captain im nördlichen Zentrum von British Columbia lagert ein großes, von Gold dominiertes Porphyr-System, für das die Genehmigungen vorliegen und das bohrbereit ist. Die MobileMT-Untersuchung ist ein kostengünstiges und effizientes Explorationsinstrument zur genaueren Definition des Ziels T-2 vor dem nächsten Bohrprogramm. Die geophysikalische MT-Untersuchung ist ein tiefreichendes elektromagnetisches Verfahren, das typischerweise zur Erfassung tiefer Strukturen und geothermischer Systeme und zur Lokalisierung tiefliegender mineralisierter Systeme wie Porphyr-Lagerstätten eingesetzt wird. Beispiele für große, tief liegende Porphyr-Lagerstätten, die mit sehr niedrigen Widerstandswerten (hohe Leitfähigkeitswerte) in Verbindung stehen, sind die Mine Resolution in Arizona, die Minen Collahuasi und El Salvador in Chile und die Lagerstätte Pebble in Alaska. Das Potenzial für Goldentdeckungen in Captain veranlasste die Goldproduzenten Centerra Gold, IAMGOLD und New Gold dazu, Konzessionen abzustecken, die das Konzessionsgebiet fast vollständig umgeben."

Herr Hottman führte weiter aus: "Zum Portfolio des Unternehmens gehört auch das Gold-Silber-Projekt Francisca in der argentinischen Provinz Salta, wo im Rahmen der Exploration mehrere Gold-Silber-Ziele definiert werden, die dem Unternehmen einen zusätzlichen Größenvorteil bieten. Orestone setzt bei der Exploration fortschrittliche geologische und geophysikalische Verfahren ein, um auf kosteneffiziente Weise Ziele mit hohem Potenzial zu definieren, die systematisch durch Bohrungen untersucht werden können. Die Projekte des Unternehmens weisen relativ niedrige Halte- und Explorationskosten auf und eignen sich für eine ganzjährige Exploration."

Die Anomalie T-2 weist eine ähnliche Intensität wie das Ziel T-1 auf. Das zentrale Ziel T-1 ist eine umfangreiche tafelförmige Zone mit porphyrartiger Alteration von 2 x 2 Kilometern, die bei früheren Bohrungen durchteuft wurde. In der Zone lagert eine Serizit-Kali-Feldspat-Alteration mit einer Gold-Kupfer-Mineralisierung von 20-160 Metern Dicke und mit Gehalten von 0,20 bis 0,84 g/t Gold und 0,05 bis 0,11 Prozent (500 bis 1.100 ppm) Kupfer. Bei der Bohrkern-Protokollierung wurden alterierte und mineralisierte Porphyrgänge identifiziert, sowohl im Hangenden als auch in die festgestellten MT-Leitfähigkeitskörper einfallend, was auf das Vorhandensein eines potenziellen intrusiven Porphyr-Systems hindeutet. Die erweiterte MobileMT-Untersuchung wird das Ziel T-2 vor dem nächsten Bohrprogramm genauer definieren.

Die bereits veröffentlichten Bohrabschnitte aus dem Projekt Captain belegen ein gut mineralisiertes System.

Bohrloch Von Bis Abschnitt m g/t Gold % Kupfer C09-05 134,1 137,2 3,1 0,35 0,16 C11-01 127,0 214,0 87,0 0,23 0,03 einschl. 127,0 170,0 43,0 0,30 0,09 C12-03 179,5 246,5 67,0 0,13 0,06 C12-05 88,1 206,9 118,8 0,65 0,06 (1) 88,1 206,9 118,8 0,30 0,06 einschl. 152,1 161,2 9,1 6,46 0,27 C12-05 377,6 542,2 164,6 0,41 0,07 (1) 377,6 542,2 164,6 0,32 0,07 einschl. 499,5 505,6 6,1 4,45 0,51 C13-02 32,4 66,4 34,0 0,20 0,07 C13-02 121,3 170,1 48,8 0,35 0,06 C13-03 204,9 207,9 3,0 1,90 0,23 C19-03 271,0 295,0 24,0 0,27 0,09 C19-07 112,0 203,3 91,0 0,26 0,07 einschl. 178,9 203,3 24,0 0,56 0,11 C20-03 (2) 247,0 329,0 82,0 0,23 0,11 einschl. (2) 309,0 329,0 20,0 0,50 0,19 einschl. 325,0 327,0 2,0 7,05 0,26 C20-03 394,0 408,0 14,0 0,84 0,17 C21-01 541,0 744,0 203,0 0,329 0,06 C21-02 176,5 313,0 136,5 0,18 0,03 und 414,0 436,0 22,0 0,70 0,01 und EOH 608,0 611,0 3,0 0,76 0,05

(1) Die hohen Goldwerte sind auf 1,16 g/t Gold gedeckelt; (2) Analysierter Abschnitt von 7,05 g/t Gold auf 1,80 g/t Gold gedeckelt.

Gary Nordin, P.Geo, Direktor des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Nordin hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Orestone Mining Corp. ist ein finanzstarkes kanadisches Unternehmen, das über ein Führungsteam mit internationaler Erfahrung verfügt. Das Board of Directors und das Führungsteam verfügen über Erfahrung in allen Bereichen des Bergbaugeschäfts und waren bereits an zahlreichen betrieblichen und projektbezogenen Erfolgen beteiligt. Orestones Projektportfolio umfasst Projekte mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen in Kanada und Argentinien. Wir haben uns im Goldprojekt Francisca in der argentinischen Provinz Salta für die nächste Zeit zum Ziel gesetzt, eine Goldoxidlagerstätte zu definieren, die im Tagebau erschlossen werden kann. Das in Alleinbesitz befindliche Gold-Kupfer-Projekt Captain in British Columbia (Kanada) beherbergt ein großes, gold-dominiertes Porphyrsystem, das über die erforderlichen Genehmigungen für 79 Bohrstandorte verfügt. Beide Projekte sind über Straßen erreichbar und eignen sich für eine ganzjährige Exploration.

Um mehr über das Unternehmen zu erfahren und über Unternehmensentwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie unsere Website unter www.orestone.ca und melden Sie sich für unsere E-Mail-Updates für Investoren an oder senden Sie uns eine E-Mail an mailto:info@orestone.ca.

IM NAMEN VON ORESTONE MINING CORP.

David Hottman

CEO

Für weitere Informationen: David Hottman unter 604-629-1929 info@orestone.ca

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