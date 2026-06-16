Die 123Fahrschule-Aktie hat seit ihrem Hoch vor einem Jahr bei rund 4,50 € deutlich an Wert verloren. Am Dienstag legt das Papier jedoch um +6,8% auf aktuell 2,40 €. Angesichts der verbesserten Rahmenbedingungen könnte die Aktie nun wieder interessant werden. Fahrschulreform als möglicher Wachstumstreiber Ein entscheidender Impuls könnte von der beschlossenen Fahrschulreform ausgehen, die zum 1. Januar 2027 in Kraft treten soll. Bundestag und Bundesrat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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