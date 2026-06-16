The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.06.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.06.2026
ISIN Name
AU000000TOE6 TORO ENERGY LTD.
CA05156F1071 AURION RESOURCES LTD
SE0011256312 ENIRO GROUP AB A
US4893981070 KENNEDY-WILSON DL-,0001
US91544A1097 UPLAND SOFTWARE DL-,0001
XS2387052XXX CASTEL.H.FI. 21/29 MTN
XS2397198XXX KAIXO B.TEL. 21/29 REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.06.2026
ISIN Name
AU000000TOE6 TORO ENERGY LTD.
CA05156F1071 AURION RESOURCES LTD
SE0011256312 ENIRO GROUP AB A
US4893981070 KENNEDY-WILSON DL-,0001
US91544A1097 UPLAND SOFTWARE DL-,0001
XS2387052XXX CASTEL.H.FI. 21/29 MTN
XS2397198XXX KAIXO B.TEL. 21/29 REGS
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