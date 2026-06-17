Ein Börsengang, der die Welt elektrisiert. Ein Bergbaukonzern, den der Markt gerade falsch versteht. Und ein australischer Rohstoffriese, der Geduld mit Kursgewinnen belohnt. SpaceX, Almonty Industries und PLS sind auf den ersten Blick drei völlig verschiedene Geschichten - doch sie folgen derselben eisernen Börsenlogik: Wer dem Hype hinterherläuft, zahlt drauf. Wer antizyklisch denkt, gewinnt. Während die Wall Street über Billionenbewertungen diskutiert, liegen die eigentlichen Chancen tiefer in der Lieferkette: Bei Unternehmen, ohne die weder Raketen noch Batterien für die Elektromobilität denkbar wären.
Enthaltene Werte: CA0203987072,AU000000PLS0,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen ...
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