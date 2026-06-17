DJ Thyssenkrupp will 49% an tk accelis an die Börse bringen

DOW JONES--Thyssenkrupp will seine Werkstoffhandelssparte an die Börse bringen. Der Aufsichtsrat segnete die Ausgliederung der zweitgrößten Konzernsparte, die vor einer knappen Woche von Material Services in tk accelis umbenannt wurde, am Dienstag ab. "Das Segment soll im Wege einer Abspaltung als eigenständiges Unternehmen aufgestellt werden und an die Börse geführt werden", teilte der Ruhrkonzern mit. Zunächst müssen aber noch die Aktionäre des MDAX-Konzerns auf einer außerordentlichen Hauptversammlung zustimmen. Diese werde voraussichtlich am 7. August einberufen.

Geplant ist der Börsengang eines Minderheitsanteils von 49 Prozent an tk accelis. Dieser soll zunächst an die Thyssenkrupp-Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung an dem DAX-Konzern übertragen werden, danach sollen die Aktien an der Frankfurter Börse notiert werden.

Wie Thyssenkrupp vor zehn Tagen erläuterte, leitet sich der neue Markenname von den englischen Begriffen "accelerate" und "access" ab. Er stehe für schnelle Lieferung und Prozesseffizienz sowie für die Verfügbarkeit von Materialien und Dienstleistungen.

tk accelis hat der Mitteilung zufolge eine starke Position in schnell wachsenden Industrien wie Luftfahrt, Verteidigung sowie Rechenzentren. Mit 15.500 Mitarbeitenden, rund 250.000 Kunden weltweit und einem Umsatz von 11,4 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2024/25 verfüge das Unternehmen über eine starke operative Basis für den Schritt an den Kapitalmarkt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2026 11:43 ET (15:43 GMT)

DJ Thyssenkrupp will 49% an tk accelis an die Börse bringen

DOW JONES--Thyssenkrupp will seine Werkstoffhandelssparte an die Börse bringen. Der Aufsichtsrat segnete die Ausgliederung der zweitgrößten Konzernsparte, die vor einer knappen Woche von Material Services in tk accelis umbenannt wurde, am Dienstag ab. "Das Segment soll im Wege einer Abspaltung als eigenständiges Unternehmen aufgestellt werden und an die Börse geführt werden", teilte der Ruhrkonzern mit. Zunächst müssen aber noch die Aktionäre des MDAX-Konzerns auf einer außerordentlichen Hauptversammlung zustimmen. Diese werde voraussichtlich am 7. August einberufen.

Geplant ist der Börsengang eines Minderheitsanteils von 49 Prozent an tk accelis. Dieser soll zunächst an die Thyssenkrupp-Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung an dem DAX-Konzern übertragen werden, danach sollen die Aktien an der Frankfurter Börse notiert werden.

Wie Thyssenkrupp vor zehn Tagen erläuterte, leitet sich der neue Markenname von den englischen Begriffen "accelerate" und "access" ab. Er stehe für schnelle Lieferung und Prozesseffizienz sowie für die Verfügbarkeit von Materialien und Dienstleistungen.

tk accelis hat der Mitteilung zufolge eine starke Position in schnell wachsenden Industrien wie Luftfahrt, Verteidigung sowie Rechenzentren. Mit 15.500 Mitarbeitenden, rund 250.000 Kunden weltweit und einem Umsatz von 11,4 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2024/25 verfüge das Unternehmen über eine starke operative Basis für den Schritt an den Kapitalmarkt.

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June 16, 2026 23:55 ET (03:55 GMT)

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