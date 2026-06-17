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WKN: 852147 | ISIN: GB0007188757 | Ticker-Symbol: RIO1
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zukunftsbilanzen.de
17.06.2026 06:46 Uhr
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Rio Tinto, KSB, Desert Gold Ventures: Drei Gewinner des Rohstoff-Superzyklus

Die Rohstoffmärkte haben sich in den vergangenen zwei Jahren stark entwickelt. Trotz der jüngsten Korrekturen bei Gold und Silber sind Edelmetalle weiterhin gefragt. Auch Kupfer, Wolfram oder seltene Erden profitieren von einem Nachfrageboom, der weit über einen gewöhnlichen Konjunkturzyklus hinausgeht. Treiber sind die Energiewende, der weltweite Ausbau von Rechenzentren, die Elektrifizierung der Industrie sowie steigende Verteidigungsausgaben. Gleichzeitig wird die Versorgung mit strategischen Rohstoffen zunehmend zur Frage der nationalen Sicherheit. Drei Gewinner des Rohstoff-Superzyklus sind Rio Tinto, KSB und Desert Gold Ventures. Mit den Titeln aus Spekulation, Substanz und Infrastruktur finden Anleger drei unterschiedliche Wege, auf einen der spannendsten Trends der kommenden Jahre zu setzen.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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