Rio Tinto, KSB, Desert Gold Ventures: Drei Gewinner des Rohstoff-Superzyklus

Die Rohstoffmärkte haben sich in den vergangenen zwei Jahren stark entwickelt. Trotz der jüngsten Korrekturen bei Gold und Silber sind Edelmetalle weiterhin gefragt. Auch Kupfer, Wolfram oder seltene Erden profitieren von einem Nachfrageboom, der weit über einen gewöhnlichen Konjunkturzyklus hinausgeht. Treiber sind die Energiewende, der weltweite Ausbau von Rechenzentren, die Elektrifizierung der Industrie sowie steigende Verteidigungsausgaben. Gleichzeitig wird die Versorgung mit strategischen Rohstoffen zunehmend zur Frage der nationalen Sicherheit. Drei Gewinner des Rohstoff-Superzyklus sind Rio Tinto, KSB und Desert Gold Ventures. Mit den Titeln aus Spekulation, Substanz und Infrastruktur finden Anleger drei unterschiedliche Wege, auf einen der spannendsten Trends der kommenden Jahre zu setzen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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