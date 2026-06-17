Der DAX hat sich nach dem starken Wochenauftakt am Dienstag am Ende kaum bewegt. Aus dem Handel ging er nach einem kurzen Ausflug über die Marke von 25.000 Punkten 0,1 Prozent im Plus bei 24.910,41 Punkten. Der Start in den Mittwoch sieht etwas schwächer aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,4 Prozent tiefer auf 24.813 Zähler.Im Blickfeld steht weiterhin die Entwicklung im Nahen Osten. Die G7-Staaten geben sich hoffnungsvoll, dass das Rahmenabkommen zwischen den USA und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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