Cicor hat Effizienzmaßnahmen angekündigt, die wiederkehrende jährliche EBITDA-Einsparungen von über CHF 10 Mio. mit sich bringen, während der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatz von CHF 700-750 Mio. und einem bereinigten EBITDA von CHF 70-80 Mio. bestätigt wurde. Einhergehend mit einer erwarteten organischen Umsatzerholung sollen die anfänglichen Einsparungen das bereinigte EBITDA in der zweiten Jahreshälfte unterstützen. Das berichtete EBITDA wird jedoch durch Implementierungskosten im mittleren einstelligen Millionenbereich in CHF belastet, hauptsächlich im ersten Halbjahr. Daher senken wir die Schätzung für das berichtete EBITDA im Geschäftsjahr 2026, während wir nur eine moderate Erhöhung für Geschäftsjahr 2027ff vornehmen, da unser Modell bereits eine Margenerholung durch Integration und eine bessere Auslastung berücksichtigt. BUY und Kursziel von CHF 180 bestätigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cicor-technologies-ltd
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