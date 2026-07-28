Cicor plant die Übernahme der malaysischen Produktionsstätten von EDMI in Johor für 15-20 Millionen USD und den Abschluss eines langfristigen Vertrags, der einen Großteil der Smart Meter-Volumina von EDMI abdeckt. Die Partnerschaft wird voraussichtlich ab 2027 mehr als 50 Millionen USD an jährlichen Umsätzen hervorbringen, bei begrenzter Auswirkung auf die Gruppenmarge. Strategisch ähnelt der Deal dem Mercury-Carve-Out des letzten Jahres und hebt OEM-Fertigungsausgliederungen als zusätzlichen Wachstumsweg neben vollständigen Unternehmensübernahmen hervor. Da für das Geschäftsjahr 2026 keine wesentlichen Auswirkungen erwartet werden und der Abschluss noch aussteht, belassen wir unsere Schätzungen unverändert und bestätigen das BUY mit einem Kursziel von 180,00 CHF. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cicor-technologies-ltd
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