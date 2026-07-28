Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Cicor Gruppe (ISIN CH0008702190/ WKN 913744, SIX Swiss Exchange: CICN) hat heute eine strategische Fertigungspartnerschaft mit der EDMI Limited (EDMI), einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Energielösungen mit Hauptsitz in Singapur, bekannt gegeben, so Cicor Technologies Ltd in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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