München (ots) -Das 43. FILMFEST MÜNCHEN präsentiert 130 Filmpremieren aus 56 Ländern und zahlreiche spannende retrospektive Blicke auf die Filmgeschichte. In den internationalen Wettbewerben komplettieren nun letzte Cannes-Titel das Line-Up, darunter Pedro Almodóvars "Bitteres Fest", Ira Sachs mit "The Man I Love" sowie die zwei deutschen Gewinner-Filme "Das geträumte Abenteuer" und "Everytime". Das Filmfest beschließt "See You When I See You" von Jay Duplass in internationaler Premiere, bei der Schauspielikone David Duchovny mit einem CineMerit Award ausgezeichnet wird.Das Filmfest versteht sich als Entdeckerfestival, das dem Publikum neue Einblicke, unentdeckte Filmperlen und großes Kino bietet: Das Gesamtprogramm aus Filmvorführungen, Events und Talks ist ab dem 17. Juni auf der Website des Festivals zu finden.Die 130 abendfüllenden Spiel- und Dokumentarpremieren sowie Fernsehserien bilden thematisch wie ästhetisch die ganze Bandbreite des Kinos ab. Alle Filme werden erstmalig in Deutschland gezeigt. 45 Produktionen feiern in München ihre Weltpremiere, elf ihre internationale Premiere und acht ihre Europapremiere. 17 weitere Filme finden ihren direkten Weg von Cannes an die Isar.In 12 Spielstätten sind die Werke zu sehen, die in den Wettbewerben CineCoPro, CineMasters, CineVision, CineRebels und CineKindl sowie in den deutschen Reihen Neues Deutsches Kino und Neues Deutsches Fernsehen konkurrieren. Zusätzlich werden in den Reihen Spotlight und International Independents 43 weitere Filme gezeigt."Wir lieben die Mischung aus ganz unabhängigem Kino und großem Unterhaltungskino für Kopf und Bauch. Hoffentlich begeistert diese Auswahl das Publikum genauso wie das Programmteam des Filmfest München - das Line-Up bietet Kino für jeden Geschmack, und das Filmfest Kino für alle", sagt das künstlerische Leitungsduo Christoph Gröner und Julia Weigl.Internationale Stars wie Pedro Almodóvar, Ira Sachs, Sandra Hüller, Haley Bennett, Toni Servillo und David Duchovny sind in ihrem Variantenreichtum auf der Leinwand und live vor Ort in München zu erleben.Als Plattform Nr. 1 des deutschen Filmschaffens präsentiert das FILMFEST MÜNCHEN neue Regiestimmen wie Pauline Roenneberg, Nicolas Ehret und das Regie-Duo Ella Cieslinski und Nina Wesemann. Außerdem nationale Stars vor der Kamera wie Katharina Thalbach, Charly Hübner, Lina Beckmann, Mala Emde, Louis Hofmann, Corinna Harfouch, Maren Kroymann, Sabrina Setlur, Lea Urzendowsky und August Diehl - um nur einige zu nennen.Gegenwartsdiskussionen im Spiegel der VergangenheitZahlreiche Produktionen stellen Fragen nach den Spuren der Vergangenheit im Hier und Heute - allen voran "Vaterland", der diesjährige Eröffnungsfilm des Festivals, der in Cannes als beste Regieleistung ausgezeichnet wurde und sein Publikum mitnimmt auf eine Reise durch West- und Ostdeutschland nach dem 2. Weltkrieg, durch die Augen der Familie Mann.Mit "The Mad Dog of Europe" (Regie Rubika Shah) ist eine weitere besondere Entdeckung zur deutschen Geschichte zu erleben: Einst führten ökonomische Interessen und politischer Druck dazu, dass das 1932 verfasste Drehbuch über das tragische Schicksal einer deutsch-jüdischen Familie während Hitlers Aufstieg im Giftschrank verschwand. Der Dokumentarfilm über historische (Selbst-)Zensur und blauäugigen Opportunismus ist in internationaler Premiere zu sehen.Viele weitere Filme nehmen in den Fokus, wie Erinnerungen, Umbrüche und Erfahrungen die Gegenwart prägen. "Bruno - der junge Kreisky" (Regie Harald Siecheritz) ergründet die biografischen Wurzeln des Mannes, der später die österreichische Politik nachhaltig prägen sollte. Ein charmantes Period Piece wie "Virginia Woolf's Night & Day" (Regie Tina Gharavi) mit Haley Bennett und Elyas M'Barek nähert sich einer anderen Zeit - und stellt doch heute brennende Fragen nach Gleichberechtigung, gesellschaftlichen Erwartungen und individueller Freiheit. Und auch die Bestselleradaption "H wie Habicht" (Regie Philippa Lowthrope) mit Claire Foy in der Hauptrolle fragt nach biografischen Brüchen und langsamer Befreiung.Festival der EntdeckungenDas FILMFEST MÜNCHEN eröffnet mit seinem Programm außergewöhnliche Einblicke in unterschiedliche Lebensrealitäten und Filmkulturen aus aller Welt. Produktionen aus Singapur, Angola, Kasachstan, Saudi-Arabien und Brasilien stehen exemplarisch für die internationale Ausrichtung des Festivals und unterstreichen seinen Anspruch als Plattform für künstlerische Entdeckungen und kulturellen Austausch. Die Filme erzählen lokale Geschichten mit universeller Relevanz und eröffnen Perspektiven, die im internationalen Festivalgeschehen noch immer zu selten sichtbar sind. Mit Werken wie "Ah Girl", "Meu semba", "Sicko", "Hijra" und der brasilianischen Weltpremiere "Pitico - Hermes Ayres Azevedo (1881-1959) - Historiador da Província" lädt das FILMFEST MÜNCHEN dazu ein, filmische Handschriften jenseits etablierter Produktionszentren kennenzulernen.Amerikanisches Independent Kino im FokusMit einer ungewöhnlich starken Auswahl setzt das Festival seine lange Tradition als Heimat des US-amerikanischen Independent-Kinos fort und präsentiert sechs internationale Premieren, die eindrucksvoll zeigen, warum diese Produktionsform weiterhin zu den wichtigsten Impulsgebern des zeitgenössischen Films zählt. Dazu zählen der Horrorfilm "Ugly Cry" von Emily Robinson, die köstlich-schwarze Komödie "Chili Finger" von Edd Benda und Stephen Helstad, die Tragikomödie "Hot Water" von Ramzi Bashour, das energiegeladene Künstlerporträt "Downbeat" von Danny Madden und "Their Town" von Katie Aselton, ein leiser und einfühlsamer Film über die Freundschaft zweier Jugendlicher.Zudem präsentiert das FILMFEST MÜNCHEN den neuen mitreißenden Film von Indie-Ikone Jay Duplass: "See You When I See You" wird die diesjährige Festivalausgabe beschließen. Zum Hauptcast gehört kein Geringerer als Schauspieler David Duchovny, den das Festival mit einem CineMerit für seine Verdienste um die Filmkunst ehrt.CineCoPro Wettbewerb komplettZwölf Produktionen konkurrieren in der diesjährigen Ausgabe um den mit 100.000 Euro dotierten CineCoPro Award. Neben dem schonungslosen Drama "Hercules Falling" von Christian Bonke und dem intimen Dokumentarfilm über die Musiksensation "Noga" (Regie Jono und Benji Bergmann) ist unter anderen mit "Titanic Ocean" von Konstantina Kozamani ein mythisches Coming-of-Age-Drama zu erleben. Alle weiteren CineCoPro Titel finden Sie hier (https://www.filmfest-muenchen.de/de/programm/filme/?q=&datum=&zeit=&ort=&reihe=1802&s=title).17 Titel aus Cannes - Vom Experiment bis zum großen AutorenkinoIn seiner 43. Ausgabe präsentiert das FILMFEST MÜNCHEN insgesamt 17 Produktionen frisch aus Cannes. Mit "Everytime" von Sandra Wollner (Sieger der Sektion Un Certain Regard) und "Das geträumte Abenteuer" von Valeska Grisebach (Preis der Jury des Hauptwettbewerbs) zeigt das Festival erfolgreiche Beiträge deutscher Filmschaffender. Ebenfalls preisgekrönt sind die beiden Hauptdarstellerinnen von "All of a Sudden" (Regie Ryûsuke Hamaguchi), die die Geschichte um eine Freundschaft zwischen Krankheit und Kapitalismus erzählen. "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" (Regie Jane Schoenbrun) mit Gillian Anderson und Hannah Einbinder und "Gentle Monster" von Marie Kreutzer präsentieren sich dem Münchner Publikum ebenso wie "The Man I Love" von Ira Sachs, der zu den prägenden Stimmen des unabhängigen Kinos gehört und die Deutschlandpremiere seines Films persönlich begleiten wird. Alle weiteren Cannes-Titel gibt es gesammelt hier (http://www.filmfest-muenchen.de/media/rxfnviqd/2026_ffm_filmliste_cannes.pdf).FILMFEST MÜNCHEN - Publikumsfestival und BranchentreffDas FILMFEST MÜNCHEN lädt Filmfans dazu ein, im wunderbaren Münchner Sommer die Vielseitigkeit von Film zu feiern. Auch in diesem Jahr geben Größen der internationalen Filmwelt in Gesprächen Einblicke in ihr Schaffen und stellen ihre neuesten Projekte vor, die auf dem Festival zu sehen sind. Die 16 kostenlosen FilmTalks finden im Festivalzentrum im Kunstareal statt.Das Branchenpublikum findet bei den Industry Days in mehr als 70 Veranstaltungen, im Industry Beergarden und bei zahlreichen Empfängen Gelegenheit zur Diskussion und Vernetzung. In diesem Jahr beginnt das Programm am Warm-Up Day mit der von der Produktionsallianz veranstalteten Creators Conference. Es folgen Formate u.a. mit der Deutschen Filmakademie und der Queer Media Society, die den QMS Award verleihen wird. Zum ersten Mal findet die Initiative First Cut+ 2026 in München statt, bei der am 1. Juli 2026 dank der Unterstützung von Walker+Worm Film eines der teilnehmenden Projekte mit dem mit 2.000 EUR dotierten Walker+Worm First Cut+ Award ausgezeichnet wird. Im Herzen der Industry Days steht die CineCoPro Conference vom 30. Juni - 2. Juli, bevor das Programm in der Verleihung der Förderpreise Neues Deutsches Kino am Freitag gipfelt. Jeder Tag setzt eigene Schwerpunkte: In Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern, Institutionen und Verbänden entsteht ein vielschichtiges Programm mit klaren und innovativen Impulsen für die Branche.FILMFEST MÜNCHEN und seine KooperationenEin fester Bestandteil des FILMFEST MÜNCHEN sind die teils langjährigen Kooperationen mit unzähligen Institutionen lokal und in ganz Deutschland. Detaillierte Informationen zu den Kooperationen und kuratierten filmischen Programmen finden Sie hier (https://www.filmfest-muenchen.de/de/programm/kooperationen/).Aktuelle Informationen zum FILMFEST MÜNCHEN finden Sie auf filmfest-muenchen.de.FestivaldatenFILMFEST MÜNCHEN 2026: 26. Juni - 5. Juli 202626. Juni: Warm-up Day27. Juni: Opening Day5. Juli: PublikumstagPressekontakt:Evelyn Voigt-Müller, Katinka Holupirek, Katrin Brinkmannpresse@filmfest-muenchen.de+49 (0) 89 - 38 19 04 19Original-Content von: FILMFEST MÜNCHEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180201/6296444