Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mayfair Gold Corp. und Newcore Gold Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 16.06.2026, 16:20 Uhr Zürich/Berlin · Beim Iran-Konflikt scheinen nun nach rund vier Monaten die Hoffnung auf eine Übereinkunft zu steigen. Denn einer Übereinkunft sei man nie näher gewesen. Gold ist keine Anlage für kurzfristige ...

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